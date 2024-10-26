В Москве открыли ещё более 30 гектаров обновлённых участков парка «Яуза»

В Москве завершилась работа по благоустройству территории парка «Яуза», которая находится вдоль Сельскохозяйственной улицы и Тенистого проезда. Это самый большой в Европе парк протяжённостью 20 километров.

«Примерно с 2016 года мы занимались, этапами, потому что это особо охраняемая природная территория, тут за один раз не сделаешь, нужно аккуратно благоустраивать. Вот такая большая работа закончена», — отметил мэр столицы Сергей Собянин.

В рамках реализации проекта по благоустройству территорию парка разделили на 15 зон. С 2016 по 2023 год было преобразовано 13 из них. В 2024 году работы проходили вдоль Сельскохозяйственной улицы и Тенистого проезда. Общая площадь обновлённой территории составила 33,6 гектара. Здесь проложили дороги и тропинки с различными типами покрытий, модернизировали освещение, благоустроили территорию вокруг ротонды «Храм Воздуха», привели в порядок пять мостов и построили один новый. Кроме того, были установлены новые настилы и лестницы, а также обновлены детские и спортивные площадки.

Для безопасных и комфортных прогулок разместили около 440 малых архитектурных форм (скамейки, перголы, урны) и более 140 новых опор наружного освещения. Экологические тропы и лестницы оснастили пандусами и архитектурно-художественной подсветкой, а в рамках озеленения постелили порядка 127 тысяч квадратных метров газона.

Также в 2024 году по инициативе Собянина провели благоустройство более 20 км гранитных набережных реки Яузы, которые простираются от МКАД до Москворецкой набережной, доходя почти до территории Кремля. Главная цель работ — создать комфортные условия для жителей города, чтобы они могли наслаждаться отдыхом и проводить время у воды.

В рамках программы по улучшению инфраструктуры набережных реки Яузы специалисты расширили тротуары, организовали около 70 пешеходных переходов, модернизировали уличное освещение, установили свыше 110 опор контрастного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах, современные остановочные павильоны общественного транспорта, стелы пешеходной навигации, лавочки и урны. Газоны вдоль набережных привели в порядок и разбили новые. В ближайшее время там планируется высадить около 650 деревьев. Чтобы улучшить внешний вид набережных, специалисты очистили бетонные стены, отремонтировали швы карнизного камня, выполнили перекладку гранитных ступеней на лестничных сходах и поменяли чугунное ограждение.

Рядом с МГТУ имени Н.Э. Баумана появился новый мост для велосипедистов и пешеходов, который соединяет Госпитальную и Рубцовскую набережные. Кроме того, на Подгорской и Устьинской набережных организовали двустороннее движение и модернизировали схему движения общественного транспорта. Это позволило существенно увеличить пропускную способность данных участков, включая пересечения с Яузской улицей и Котельнической набережной.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В перспективе будет рассмотрена возможность благоустройства участка поймы реки на Лосином Острове и других небольших территориях.

Длина Яузы составляет 48 км, 28 км находятся в пределах города. Это одна из самых больших рек столицы, она протекает на северо-востоке и в центре города. Рядом с парком проживает более миллиона человек. С 2016 по 2024 год по инициативе мэра благоустроили верхнее течение реки (от МКАД до набережной Ганнушкина). Это порядка 360 гектаров зелёных территорий в поймах Яузы и её притока Чермянки. Привели в порядок и прилегающие объекты.

В наши дни парк «Яуза» представляет собой единое пространство для отдыха, простирающееся от МКАД до Ростокинского акведука. Из парка можно попасть в другие живописные уголки столицы, такие как Лосиный Остров, Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН, «Сокольники» и ВДНХ. Общая протяжённость ухоженных прогулочных дорожек и троп в парке составляет более 40 км. Они проходят через самые живописные места и соединяют жилые районы, расположенные на обоих берегах реки.

Для любителей активного отдыха в парке оборудовано около 20 км беговых дорожек и 17 км велодорожек, а также свыше 100 спортивных площадок с различными снарядами и тренажёрами. Построены спортивные кластеры, где можно покататься на скейтборде, памп-треках или позаниматься воркаутом. Есть и отдельные площадки для баскетбола, волейбола, большого и настольного тенниса. Недавно открылось пространство для воркаута в стиле «русский ниндзя». Для любителей BMX и горных велосипедов проложена трасса дерт-трек с земляными холмами и препятствиями.

Для маленьких посетителей было создано и модернизировано более 50 уникальных игровых зон, которые включают разнообразные конструкции для лазания, качели, горки, полосы препятствий и развивающие панели. Некоторые из игровых зон отличаются своей оригинальностью: они находятся в существующем ландшафте и имеют два уровня. Другие же представляют собой целые кластеры.

Владельцы собак могут заниматься с питомцами на девяти новых площадках.

Парк «Яуза» относится к особо охраняемым природным территориям, поэтому одной из главных задач является сохранение биоразнообразия. Протяжённость эколого-просветительского маршрута в парке превышает 16 км. Экотропа приподнята, чтобы не препятствовать росту растений и не тревожить животных, обитающих в парке. Здесь посетители могут понаблюдать за ними в естественной среде обитания, не нарушая их покой. В самых живописных уголках у рек Яузы и Чермянки обустроены смотровые площадки, где можно отдохнуть на шезлонгах, лавочках или качелях, наслаждаясь пейзажем.