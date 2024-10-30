Зоомузей, авиамоделирование и роботы: Чему учат в Московском дворце пионеров

Московский дворец пионеров на Воробьёвых горах — это место с богатой историей и устоявшимися традициями, где педагоги воспитали не одно поколение горожан. Это крупнейшее учреждение дополнительного образования в стране: для детей здесь работают более 1600 кружков и секций, где можно заниматься спортом, творчеством, наукой и техникой. В 2023 году здесь завершилась масштабная реставрация, которая открыла новые горизонты для исследований и творчества как для педагогов, так и для учеников.

Дворец пионеров открылся в 1962 году. Там проводили городские праздники, принимали школьников в октябрята и обучали их популярным в то время видам деятельности: пению, шитью, игре в мяч и другим. Своей миссии учреждение продолжает следовать и сегодня.

«Дворец пионеров — флагман образовательного комплекса «Воробьёвы горы». Сегодня в нём занимаются более 46 тысяч детей в возрасте от полутора до 18 лет. Ребята могут выбрать секцию по душе и по возрасту — от пения и игры в шахматы до хождения под парусом и прыжков с парашютом», — отметила директор учреждения Елена Мельвиль.

Самыми популярными, по её словам, являются технические и естественно-научные кружки, в которых обучается почти половина всех воспитанников.

После проведения реставрационных работ дворец стал более удобным и привлекательным для юных жителей столицы. Специалисты не только восстановили оригинальный архитектурный облик помещений, но и адаптировали их к современным условиям. В корпусах появились просторные мастерские, оснащённые новейшим оборудованием. Здесь дети могут познакомиться с такими актуальными направлениями, как искусственный интеллект, криптография, геоинформатика и другие. Помещения стали просторнее и светлее, а вид из больших окон теперь вдохновляет на творческие идеи. По словам Мельвиль, исторически самая главная задача Дворца пионеров — помочь детям реализовать их мечты о будущем. Здесь они могут выбрать профессию, найти призвание и раскрыть свои увлечения.

Воспитанникам дворца доступны восемь зданий, пруд с живописным видом, стадион, ботанический сад, планетарий, обсерватория, уголок живой природы и кордодром — площадка, где юные авиаконструкторы могут испытывать свои модели.

Фото © Mos.ru / Е. Самарин

Вдохновение встречает посетителей дворца уже у главных ворот, где стоит скульптура Мальчиша-Кибальчиша из сказки Аркадия Гайдара. Памятник восстановили в первоначальном виде. За скульптурой находится историческая площадь Парадов, где ранее маршировали пионеры. После благоустройства покрытие дорожек заменили, сохранив их расположение.

Вход в первый корпус тоже хранит память о прошлом. Над стеклянными дверями там можно увидеть мозаичное панно «Юные ленинцы». А внутри, у входа, расположен зимний сад с тропическими растениями и небольшим прудом. При реставрации потолка главного холла были воссозданы зенитные фонари в исторических размерах и с правильной расстекловкой. Теперь в помещение проникает больше света.

В третьем корпусе дворца ребята изучают изобразительное искусство, там расположена мастерская с панорамными окнами и рядами мольбертов. В четвёртом корпусе находится зоологический музей, где занимаются натуралисты. Всего там представлено свыше пяти тысяч экспонатов — от панциря краба до птичьих гнёзд. Рядом же обитают рептилии, амфибии, грызуны и птицы. Поднявшись на этаж выше, можно побывать в обновлённой лаборатории судомоделирования с 3D-принтером, куда принимают детей от шести лет. Сначала ребята учатся делать парусные суда, а затем, повзрослев, оснащают модели резиномоторами и электродвигателями. При этом испытать своё судно можно там же — в шестиметровом опытовом бассейне. Также на занятиях рассказывают о кораблях и знаменитых адмиралах отечественного флота.

Ещё этажом выше юные жители столицы открывают для себя мир конструирования. В просторном помещении с высокими потолками располагается мастерская авиамоделирования. Здесь дети создают свои собственные модели самолётов и учатся запускать их в небо. В окружении множества ярких планеров, каждый из которых отличается уникальным дизайном и размером, они погружаются в мир фантазии и творчества.

После реставрации во Дворце пионеров открылись новые лаборатории. На цокольном этаже первого корпуса был создан технопарк, который стал частью центра технического образования. Если пройти в соседнее здание и спуститься вниз, то можно оказаться в современном учебном цехе. Здесь проводятся занятия по самым актуальным дисциплинам. Например, в одном из кабинетов ученики учатся программировать искусственный интеллект, который распознаёт движения руки.