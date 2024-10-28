«Любовь среди песков»: LIFE doc представил новый фильм к 100-летию дружбы Туниса и России

Современный Тунис и Россию связывает столетняя дружба. Именно в Тунис в 1921 году пришла русская эскадра императорского флота. Тысячи русских дворян, спасавшихся от революции, остались на земле Туниса и значительно изменили её: они активно строили дома, преподавали, занимались врачебной практикой. Наши страны и по сей день взаимодействуют друг с другом на экономическом, политическом и туристическом уровнях. И об этом — новый проект LIFE doc.

Тунису есть что развивать. Страна богата не только туризмом и тем историческим наследием, которое осталось здесь с эпохи Карфагена. И Россия многое может предложить Тунису. Мы сейчас находимся в процессе перезапуска наших отношений с Тунисом. Визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в 2023 году во многом способствовал подъёму этого интереса. И мы видим много предложений экономического характера о партнёрстве не только на федеральном, но и на региональном уровне. Тунис проявляет крайнюю заинтересованность к инвестиционным проектам из России и в то же время хочет и сам поставлять товары в Россию. И им есть что предложить Юрий Зайцев, руководитель представительства Россотрудничества в Тунисской Республике.

Для многих россиян Тунис — это популярный туристический центр. Вся граница страны — сплошное морское побережье. Древние руины разных эпох, приятный климат и сотни тысяч оливковых деревьев делают страну привлекательной экзотической локацией для наших туристов. Но и жители Туниса отвечают им взаимностью: здесь любят русских и Россию.

Сегодня отношения между странами развиваются не только в сфере туризма — продолжается и взаимное культурное обогащение.

Есть такая восточная мудрость: сильные прощают, а умные не замечают. В России я как раз научился не замечать, быть терпеливым. Русский народ очень терпеливый, и я научился у них за это время. Не представляете, как я доволен этим. Россия меня не только научила таким вещам, она дала мне образование, семью, друзей — абсолютно всё, что нужно Мехди Дусс, предприниматель

Вопреки распространённому заблуждению о дискриминации женщин Тунис — это либеральная страна, где права женщин защищены на 100%.

Здесь совершенно нет предвзятого отношения к женщинам. 13 августа, в День тунисской женщины, в офисе корпорации «Роскосмос» в Москве было подписано соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве между тунисской корпорацией Telnet Holding и Роскосмосом в области космических технологий. В Россию прилетят тунисские женщины-космонавты, и из них выберут двух, которые исполнят нашу мечту — запуск тунисской женщины в космос Христина Романенко, президент Тунисско-Российской торгово-промышленной палаты

Тунис — самая северная страна Африки, а для россиян — одна из самых загадочных. Неудивительно: в античные века здесь находился Карфаген, который воевал с Римом за власть над миром. Многим знакома фраза римского военачальника «Карфаген должен быть разрушен». Но мало кто знает, что в то самое время, древнее и далёкое, на этой территории начался первый конфликт античных сверхдержав за однополярный мир.

Как живут и отдыхают россияне в Тунисе, что общего между такими разными странами, когда зародилась их дружба и как складывается сотрудничество между Россией и Тунисом в настоящее время — расскажет новый фильм «Тунис» документального цикла «Новый мир».

«Новый мир» — документальный проект, который представляет собой цикл фильмов про отношения России и государств-партнёров: Китая, Бразилии, Индии, Сербии, ЮАР и Белоруссии — в первом сезоне, Кубы, Туниса, ОАЭ, Индонезии и Египта — во втором.

Анонс документального фильма о Тунисе из цикла «Новый мир»

В каждом фильме рассказывается про культурные, экономические, исторические и личные отношения двух стран и совместное строительство будущего многополярного мира. Проект показывает, как относятся к русским в разных странах, какой образ России сформировался у представителей других народов. И главное, он доказывает, что Россия — один из современных лидеров будущего многополярного мира.