Очевидцы сняли последствия попадания беспилотника ВСУ в многоэтажку в Белгороде

В телеграм-каналах появились кадры, снятые во дворе жилого дома на бульваре 1-го Салюта в Белгороде, куда сегодня врезался украинский беспилотник. В результате атаки на шести этажах оказались повреждены окна, балконы и фасад. По предварительным данным, пострадавших нет.