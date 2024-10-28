Очевидцы сняли последствия попадания беспилотника ВСУ в многоэтажку в Белгороде
В телеграм-каналах появились кадры, снятые во дворе жилого дома на бульваре 1-го Салюта в Белгороде, куда сегодня врезался украинский беспилотник. В результате атаки на шести этажах оказались повреждены окна, балконы и фасад. По предварительным данным, пострадавших нет.
Последствия атаки дрона ВСУ на жилой дома в Белогороде. Видео © Telegrаm/ БелПлюс
Напомним, что на прошлой неделе украинские беспилотники атаковали три населённых пункта Белгородской области. Под Белгородом женщина получила ранения при атаке дрона ВСУ, а последствия атаки дрона ВСУ на жилой дома в Шебекино Life.ru показывал здесь.
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Telegrаm/ БелПлюс