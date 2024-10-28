Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 11:05

Очевидцы сняли последствия попадания беспилотника ВСУ в многоэтажку в Белгороде

В телеграм-каналах появились кадры, снятые во дворе жилого дома на бульваре 1-го Салюта в Белгороде, куда сегодня врезался украинский беспилотник. В результате атаки на шести этажах оказались повреждены окна, балконы и фасад. По предварительным данным, пострадавших нет.

Последствия атаки дрона ВСУ на жилой дома в Белогороде. Видео © Telegrаm/ БелПлюс

Напомним, что на прошлой неделе украинские беспилотники атаковали три населённых пункта Белгородской области. Под Белгородом женщина получила ранения при атаке дрона ВСУ, а последствия атаки дрона ВСУ на жилой дома в Шебекино Life.ru показывал здесь.

Обложка ©

Telegrаm/ БелПлюс

Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar