Художники представили граффити с видами Москвы осенью и зимой

Город даёт немало возможностей развития молодёжных направлений искусства, даже предоставляя художникам стены домов, ограждений, электротрансформаторных будок для воплощения ярких идей — от граффити до муралов.

Новая выставка граффити «Тёплые объятия столицы» открылась около Курского вокзала. На стене протяжённостью почти сто метров появилось шесть ярких муралов современных стрит-артистов: каждый из них воплотил представление о городе осенью и зимой. Отметим, что мурал — это разновидность монументальной живописи на габаритных сооружениях. Как правило, он наносится на стены с минимальным числом проёмов или без них и располагается преимущественно на торцах зданий. В последние годы в Москве муралы стали украшать многие городские постройки. Интерес к уличному искусству постоянно растёт. Теперь работы художников можно посмотреть и в уличной галерее.

В проекте приняли участие художники Антон Спутник, Серёжа acse, SY, Никита Ходак, Дмитрий Дренин, NADYA.O. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектуры).





















Это шестая совместная выставка Москомархитектуры и ЦСИ «Винзавод», посвящённая осмыслению взаимного влияния города и уличного искусства. Галерея «Нетстен» расположена между станцией метро «Курская», одноимённым железнодорожным вокзалом, Садовым кольцом и креативными кластерами Басманного района.

Выставка будет работать несколько месяцев, а затем экспозиция поменяется. На одной из представленных на бетонных стенах работ изображены влюблённые на фоне панельных домов. На другой — вечерний московский двор в снегопад и кот, ожидающий хозяина у окна. Другие авторы отразили в своих работах ритм мегаполиса, бесконечные перемещения по городу, а также образы осени и зимы и их символы — тыкву и снегирей.