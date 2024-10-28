Открылось шесть поликлиник в разных районах Москвы Жители столицы получили современные поликлиники с новейшим медицинским оборудованием, удобным расположением кабинетов и комфортными условиями для пациентов и медперсонала. 28 октября, 16:20 В Москве открылись новые поликлиники. Обложка © mos.ru

Шесть детских и взрослых поликлиник открылись в разных районах столицы. Об этом в своём телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

После реконструкции свои двери для пациентов открыли головные здания детской городской поликлиники № 91 (улица Академика Миллионщикова, дом 22), городской поликлиники № 6 (улица Вучетича, дом 7б), городской поликлиники № 170 (улица Подольских Курсантов, дом 2, корпус 2), филиал № 3 детской городской поликлиники № 99 (9-й проезд Марьиной Рощи, дом 6, строение 1) и филиал № 3 городской поликлиники № 109 (улица Трофимова, дом 26, строение 8).

В Филимонковском районе (посёлок Марьино, Светлый бульвар, дом 11) построили и открыли детско-взрослое медучреждение — филиал № 4 поликлиники города Московского.

Обновление амбулаторного звена в Москве началось в 2020 году. «На первом этапе программы модернизации городских поликлиник реконструировано 200 зданий. Второй этап включает порядка 140 поликлиник, уже готовы 29 из них», — написал мэр Москвы.

Четырёхэтажное здание медицинского учреждения на улице Академика Миллионщикова площадью более 6,5 тысячи квадратных метров построили в 1989 году. Последние годы в нём размещается головное здание детской городской поликлиники № 91, помощь в котором получают свыше 6,7 тысячи маленьких москвичей.

Комплексная реконструкция поликлиники началась в декабре 2023-го и заняла менее года — работы завершили в октябре 2024-го. Здание практически полностью перестроили. Специалисты сделали новый фасад, заменили инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжку пола, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки. Кроме того, мастера отделали помещения современными качественными материалами и выполнили другие необходимые работы.

После реконструкции мощность учреждения составляет 529 посещений в смену. В поликлинике работает 129 сотрудников, в том числе 45 врачей. Приём ведут педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, детский хирург, уролог-андролог, гинеколог, эндокринолог, травматолог-ортопед, невролог, гастроэнтеролог, кардиолог, нефролог, физиотерапевт, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики. Здесь также открыт детский травматологический пункт.

Реконструкция здания позволила создать более комфортную безбарьерную среду для маломобильных граждан, включая дополнительные санузлы и просторные холлы.

Для маленьких пациентов с симптомами инфекционных заболеваний организовали отдельный вход через фильтр-бокс. Это позволит разделить потоки здоровых и заболевших детей и таким образом предупредить распространение инфекции. Для молодых родителей есть комната здорового ребёнка. В ней они могут пройти обучение по уходу за новорождёнными.

Поликлинику оснастили новейшим медицинским оборудованием, включая цифровую рентгенологическую систему, аппараты УЗИ, лор-установку, офтальмологическое и физиотерапевтическое оборудование, оборудование для функциональной диагностики и другое. Благодаря современному техническому оснащению врачи могут применять наиболее современные виды диагностики.

В рабочих кабинетах медперсонала установлены компьютеры, подключённые к единой медицинской информационно-аналитической системе. В соответствии с новым московским стандартом поликлиник кабинеты врачей расположили таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей.

Для маленьких пациентов и их родителей обустроены зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами и мягкими диванами. Интерьеры выполнены в тёплых природных тонах, создающих приятную атмосферу. Новая навигация интуитивно понятна, что позволяет без труда найти нужный кабинет.

Для врачей и медсестёр оборудовали уютные комнаты отдыха, где они могут перекусить и обсудить рабочие вопросы. Кабинеты врачей оснастили эргономичной мебелью: столами, стульями, креслами и шкафами. Помимо того, есть комната психологической разгрузки и помещение профессионального развития.

Территорию рядом с поликлиникой благоустроили и адаптировали к нуждам маломобильных граждан: разделили пешеходные и транспортные потоки, организовали места для кратковременного отдыха, установили элементы навигации. Кроме того, оборудовали детскую площадку, заменили систему освещения и ограждение. Помимо того, провели дополнительное озеленение — высадили ели. В скором времени к ним добавятся клёны и рябины, а весной следующего года — кустарники.

Детская городская поликлиника № 91

Помимо головного здания в состав детской городской поликлиники № 91 входят три филиала. Два из них были комплексно реконструированы в рамках первого этапа модернизации амбулаторного фонда, а третий разместили во вновь построенном здании. Таким образом, с завершением реконструкции головного корпуса на улице Академика Миллионщикова все здания медицинского учреждения соответствуют новому московскому стандарту поликлиник.

Общая площадь зданий составляет 17,6 тысячи квадратных метров, мощность — 1,86 тысячи посещений в смену. Пациентами детской городской поликлиники № 91 являются 38,7 тысячи человек — это жители районов Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Даниловский, Донской и Москворечье-Сабурово. В поликлинике работает 361 сотрудник, в том числе 125 врачей.

Московский стандарт: крупнейшая программа модернизации городских поликлиник

Несколько лет назад в столичных амбулаторных центрах был внедрён московский стандарт поликлиник. Вместо регистратуры появились удобные стойки информации с консультантами. Приём ведут дежурные врачи, а справку или направление можно быстро получить в специальном кабинете.

В холлах теперь есть зоны ожидания, кулеры с водой. В детских поликлиниках маленькие пациенты могут поиграть в игрушки, а мамы — уединиться, чтобы покормить ребёнка. Так был сделан первый шаг к созданию современной поликлиники.

Опираясь на полученный опыт, в 2019 году Правительство Москвы разработало новый стандарт поликлиник. Он представляет собой логичное развитие стандарта первого поколения. Профессиональную оценку планируемых изменений и свои предложения дали медицинские работники во время специального онлайн-опроса, который проходил с 28 марта по 10 апреля 2019 года. В нём приняло участие свыше четырёх тысяч медиков, которые оставили 2,7 тысячи предложений.

Новый московский стандарт поликлиник получил поддержку горожан. В голосовании проекта «Активный гражданин» приняло участие более 212 тысяч человек. Из них свыше 70 процентов одобрили основные положения стандарта, а также программу комплексной реконструкции городских поликлиник, необходимую для его реализации.

Авторы Валерия Мишина