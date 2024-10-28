Эрдоган заявил о ликвидации 213 боевиков после теракта в Анкаре
После теракта в Анкаре на севере Ираке и Сирии было ликвидировано более 200 боевиков Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
«Точечные удары после теракта были нанесены по 470 целям террористической организации [в Ираке и Сирии], уничтожены 213 террористов», — отметил турецкий лидер по итогам заседания кабмина в Анкаре, которое прошло под его председательством.
Напомним, что 23 октября, возле здания аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре произошёл теракт. Неизвестные открыли стрельбу, устроили не менее двух взрывов и взяли заложников. Двоих нападавших, которые ворвались в здание TUSAŞ, в итоге ликвидировали. Погибли пять человек, 22 пострадали.
Telegram / RTErdogan