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28 октября, 16:48

Эрдоган заявил о ликвидации 213 боевиков после теракта в Анкаре

После теракта в Анкаре на севере Ираке и Сирии было ликвидировано более 200 боевиков Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Точечные удары после теракта были нанесены по 470 целям террористической организации [в Ираке и Сирии], уничтожены 213 террористов», — отметил турецкий лидер по итогам заседания кабмина в Анкаре, которое прошло под его председательством.

Напомним, что 23 октября, возле здания аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре произошёл теракт. Неизвестные открыли стрельбу, устроили не менее двух взрывов и взяли заложников. Двоих нападавших, которые ворвались в здание TUSAŞ, в итоге ликвидировали. Погибли пять человек, 22 пострадали.

Турция после теракта в Анкаре нанесла удары по целям РПК в Ираке и Сирии
Турция после теракта в Анкаре нанесла удары по целям РПК в Ираке и Сирии
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Telegram / RTErdogan

Наталья Демьянова
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