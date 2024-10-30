Доступность и массовость: Названы главные направления развития спорта в Москве

В ближайшие годы в Москве планируют реализовать ряд инициатив, направленных на развитие массового спорта. Среди них — реконструкция исторических объектов и строительство новых, модернизация спортивной инфраструктуры, расширение программ бесплатных тренировок и увеличение массовости городских мероприятий. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«В «Лужниках» второе дыхание обретёт Дворец спорта, который станет родным домом для хоккейного клуба «Спартак». Обновлённый комплекс вместит в себя два ледовых поля на 12 тысяч и 1,5 тысячи зрителей, спортивные и игровые залы», — отметил градоначальник.

Во Дворце спорта хоккеисты смогут проводить тренировки, игры, а также восстановительные процедуры. Кроме того, комплекс станет местом проведения разнообразных спортивных и развлекательных мероприятий.

В рамках развития олимпийского комплекса «Лужники» также планируется открытие специализированных центров для занятий бадминтоном, настольным теннисом и пляжными видами спорта. Кроме того, в «Лужниках» появятся футбольный манеж, стрелковый клуб и всесезонный открытый термальный комплекс.

Крупный спортивный кластер построят в районе Крылатское. Там планируют восстановить велосипедную трассу, которая использовалась во время Олимпийских игр 1980 года. Также будет проведено благоустройство набережной Гребного канала и созданы зоны отдыха на пляже.

После завершения ремонта в спортивном комплексе «Олимпийский» появятся аквапарк, 15 бассейнов, спортивные и концертные площадки, а также беговая дорожка длиной в один километр.

Проект реконструкции Центрального московского ипподрома, старейшего в России и первого в мире рысистого ипподрома, включает в себя сохранение его исторического облика. В результате в столице появится один из лучших конноспортивных комплексов в мире, где будут содержаться более тысячи лошадей. Горожане смогут с интересом проводить время всей семьёй в новом современном общественном пространстве.

Также в планах — обновление стадионов «Молния», «Локомотив», «Автомобилист» и других спортивных объектов.

Всего к 2030 году в Москве запланировано строительство около 500 спортивных объектов, которые будут функционировать круглый год. Так, в районе Москворечье-Сабурово появится спортивный комплекс «Вышка». В Мневниковской пойме будет возведена Международная академия хоккея Александра Овечкина. В Кокошкине откроется центр подготовки сборных команд Российской федерации баскетбола (РФБ). На Ленинградском проспекте возведут многофункциональный спортивный комплекс ЦСКА. Новые спортивные объекты также появятся на Середниковской улице в Зеленограде, Остафьевской улице в Южном Бутове и улице Павла Корчагина в Алексеевском районе.

Значительная часть новых спортивных объектов строится на средства инвесторов. В их числе ледовый комплекс (2-й Южнопортовый проезд, владение 2). Физкультурно-спортивные комплексы (ФОК) с теннисными кортами на Мосфильмовской улице (дом 41, корпус 2), крытыми футбольными полями на Перовской улице (д. 66д), крытым футбольным полем на улице Ивана Сусанина (вл. 1), а также футбольный манеж и открытые спортивные площадки на Новоорловской улице (д. 7в). В настоящее время уже построено около 30 таких сооружений. К 2030 году их количество вырастет в десять раз — до 300. Впервые доля частных инвестиций в развитие спортивной инфраструктуры превысит 75%.

В ближайшее время в Москве запланирован ремонт свыше 150 спортивных объектов. Это поможет привлечь больше людей к занятиям спортом и активному образу жизни.

Работы на пяти объектах уже завершены. Среди них: ФОК «Триумф» на улице Габричевского, д. 1; спортивный комплекс «Скиф» на Сахалинской улице, д. 5; Московская комплексная спортивная школа олимпийского резерва «Восток» на Западной улице, д. 16б; центр образования и спорта «Москва-98» на улице Рокотова, д. 6; а также батутный центр (ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта)

Развитие спорта в Москве предусматривает увеличение количества бесплатных тренировок, их участников и инструкторов. Расширится и география городских площадок для тренировок. Ещё более массовыми станут проекты «Спортивные выходные», «Мой спортивный район» и «ГТО в парках». Спортивные площадки оснастят видеоинструкциями «Показать за 60 секунд».

Для привлечения горожан к занятиям спортом будут развиваться забеги «Московский марафон», «Забег.РФ», лыжные соревнования «Лыжня России», Московский лыжный марафон и ежегодная «Неделя лёгкой атлетики».

Любители бега также могут присоединиться к «Кроссу нации» — всероссийскому соревнованию в беге на различные дистанции. Московский марафон, вдохновляющий десятки тысяч бегунов и болельщиков, планируется сделать одним из крупнейших в мире.

Помимо того, в столице продолжат проводить День московского спорта, Ночь московского спорта и День физкультурника в «Лужниках». Новый импульс к развитию получат фестивали школьного, студенческого и корпоративного спорта, а также соревнования на Кубок мэра Москвы. Необходимые условия будут созданы и для роста популярности соревнований юных хоккеистов и футболистов «Золотая шайба» и «Кожаный мяч».

Зелёный свет получит стритбаскет. Ещё недавно в Москве проводилось всего несколько небольших соревнований по уличному баскетболу, а сейчас проходят Кубок Красной площади, «Стритбаскет-тур — Москва» и международный Кубок Moscow Open. Календарь соревнований пополнится и новыми крупными турнирами.