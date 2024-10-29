Дрон впервые атаковал Чечню: Под ударом оказалось здание университета спецназа

Украинский дрон впервые за всё время атаковал Чечню. В Гудермесе в результате падения беспилотника загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа», — написал глава Чечни в телеграм-канале.