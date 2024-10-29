Дрон впервые атаковал Чечню: Под ударом оказалось здание университета спецназа
Кадыров: Дрон атаковал Российский университет спецназа в Чечне
Дрон атаковал Российский университет спецназа в Чечне. Фото © VK/ДОНЕЦК 🅉 ВЕСТИ ДНР | СВОДКИ С ФРОНТА | ЧП
Украинский дрон впервые за всё время атаковал Чечню. В Гудермесе в результате падения беспилотника загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа», — написал глава Чечни в телеграм-канале.
Кадыров дополнил, что жертв и пострадавших нет. Пожар удалось потушить. Следователи расследуют произошедшее и устанавливают личности тех, кто причастен к преступлению. Работу учебного заведения не приостанавливали, всё работает штатно.