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29 октября, 07:30

Дрон впервые атаковал Чечню: Под ударом оказалось здание университета спецназа

Кадыров: Дрон атаковал Российский университет спецназа в Чечне

Дрон атаковал Российский университет спецназа в Чечне. Фото © VK/ДОНЕЦК 🅉 ВЕСТИ ДНР | СВОДКИ С ФРОНТА | ЧП

Дрон атаковал Российский университет спецназа в Чечне. Фото © VK/ДОНЕЦК 🅉 ВЕСТИ ДНР | СВОДКИ С ФРОНТА | ЧП

Украинский дрон впервые за всё время атаковал Чечню. В Гудермесе в результате падения беспилотника загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа», — написал глава Чечни в телеграм-канале.

Кадыров дополнил, что жертв и пострадавших нет. Пожар удалось потушить. Следователи расследуют произошедшее и устанавливают личности тех, кто причастен к преступлению. Работу учебного заведения не приостанавливали, всё работает штатно.

Дарья Нарыкова
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