Россияне стали чаще использовать российские почтовые сервисы Число пользователей российских почтовых сервисов за первые 9 месяцев этого года выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Трафик увеличился на 50%. Прирост аудитории иностранных аналогов составил только 17%, активность в них существенно упала. 29 октября, 12:11 Растёт популярность российских почтовых сервисов. Обложка © Freepik

Интерес к почтовым сервисам по итогам трёх кварталов 2024 года в целом сильно вырос. По сравнению с январём – сентябрём 2023 года число пользователей увеличилось на 57%, а потребляемый трафик — на 20%. Это выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Наиболее популярным почтовым сервисом по-прежнему остаётся Gmail от Google: за год он нарастил 19% пользователей, но их активность при этом снизилась (-10% по сравнению с прошлым годом). Второе место в топе занимает «Яндекс Почта», аудитория которой выросла на треть (+35%), а активность — на 10%. Тройку лидеров замыкает «Почта Mail», показавшая взрывной рост: за год сервисом стало пользоваться в четыре раза больше абонентов, а потребляемый ими трафик увеличился в 2,5 раза.

Главным проигравшим оказался Outlook. Сервис потерял как пользователей, так и их трафик (-12% и -59% соответственно).

Основной рост рынка обеспечили именно российские приложения, а их доля в общем трафике почтовых сервисов выросла с 55% в 2023-м до 69% в текущем году.

Снижение популярности иностранных почтовых сервисов не удивительно. Напомним, что с 2025 года вступит в силу запрет на использование зарубежной почты для регистрации на российских сайтах. Первоначально данная мера планировалась к введению в конце 2023 года, но затем срок был перенесён на год. Правда, уже сейчас на ряде сайтов использовать для регистрации иностранную почту нельзя. Кроме того, определённое влияние на миграцию пользователей электронной почты на российские ресурсы оказали сообщения официальных лиц в сентябре текущего года о возможном запрете на создание новых аккаунтов со стороны Google. На их фоне российские почтовые сервисы стали предлагать различные способы переноса писем и другой информации с ресурсов иностранных конкурентов.

Пользуются почтовыми сервисами в основном люди от 26 до 45 лет (60% всей аудитории). Они же активнее всего переходят на российские приложения — 61% новых пользователей отечественных ящиков. Кстати, выбор сервиса нередко зависит от возраста: молодёжь (14–25 лет) всё ещё предпочитает Gmail, а абоненты старше 56 лет — «Яндекс Почту».

Авторы Валерия Мишина