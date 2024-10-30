С ремонтом или без. Какую недвижимость сейчас выгоднее купить

Какую квартиру выбрать в новостройке

Если купить квартиру с отделкой, то не нужно будет делать ремонт. Это сэкономит время и деньги, поскольку оплата за ремонт вносится до ввода объекта в эксплуатацию. К примеру, года за два до его сдачи, а за такой период подорожают как минимум строительные материалы, а скорее всего, ещё и услуги рабочих. На этот момент обратил внимание директор по развитию Est-a-Tet Роман Родионцев.

Он добавил, что в премиальном и элитном сегментах отделка также стала трендом, но здесь она востребована только в высоком качестве.

— Мы видим, что на рынке новостроек в региональных центрах рост цен замедлился. Большой объём нераспроданных лотов может заставить девелоперов делать акционные предложения на конкретные планировки. Самые выгодные цены будут на те планировки, которые хуже всего продаются. Так работает динамическое ценообразование. Но если в нужном ЖК или локации вы не находите нужной планировки по акции, то лучше не откладывать покупку и не гнаться за сиюминутной выгодой. Купить квартиру в новостройке в чистовой или предчистовой отделке — это самые выгодные варианты, — рассказал директор по маркетингу BM GROUP DEVELOPMENT Дмитрий Павлов.

Если для вас квартира с ремонтом является вариантом с наименьшим вложением в дальнейшем, вас устраивает качество отделки, вас устраивают используемые застройщиком материалы, вы комфортно себя будете чувствовать в тех цветовых гаммах, которые вам предложил застройщик, и в той отделке, которую сделали в квартире, то, возможно, это один из ваших вариантов. Но всегда надо понимать, что ремонт тоже не достаётся вам бесплатно, стоимость ремонта уже включена в стоимость квартиры. Такую рекомендацию дала директор по продажам компании «Мегалит» Ирина Орлянкина.

Она отметила, что большой разницы между первичкой и вторичкой по деньгам нет. Единственный плюс первичной недвижимости — вы, безусловно, экономите на демонтаже материалов, плюс у нас нет перегородок. Свободная планировка позволит очень просто и свободно проектировать пространство, в отличие от любой квартиры с отделкой от застройщика либо вторички, где точно придётся потратить деньги на демонтаж имеющейся отделки и на то, чтобы, допустим, перепроектировать пространство.

Покупка квартиры с отделкой в новостройке позволит сэкономить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / anatoliy_gleb

— Представьте себе рынок недвижимости сегодня — дом, построенный вверх дном. Классические правила больше не действуют, и, если вы хотите сохранить свои деньги при покупке квадратных метров, пора пересмотреть подходы. Выбор между новостройками и вторичным жильём становится всё менее очевидным. Также как и разница между квартирами на стадии котлована и готовыми вариантами, — рассказал генеральный директор компании «Главстрой-Недвижимость» Алексей Гусев.

Он отметил, что застройщики предлагают готовые квартиры с ремонтом, которые зачастую стоят столько же, сколько жильё на начальных этапах строительства, а иногда совокупный расход и вовсе ниже. Сперва кажется, что цена на лоты с отделкой завышена, но имеет смысл подсчитать. Готовы ли вы тратить своё время и деньги на ремонт, который подорожал на 30% за последние пару лет. К тому же придётся снимать квартиру, пока идёт стройка.

— Для выгодного приобретения недвижимости в новостройке можно воспользоваться траншевой ипотекой — благодаря ей можно сократить переплату в сравнении с обычной ипотекой, а также в течение долгого срока вносить комфортные ежемесячные платежи, — рассказал управляющий партнёр «Прайм Лайфа» Денис Коноваленко.

Какую квартиру выгоднее купить на вторичном рынке

На вторичном рынке могут встретиться квартиры с очень качественным ремонтом. Раньше цены были ниже, а выбор импортных материалов и бытовой техники больше. Соответственно, можно купить квартиру с таким ремонтом, который сейчас стоил бы намного дороже. Но нужно помнить, что здесь же всегда присутствуют юридические риски. К квартирам в хорошем состоянии и по недорогой цене всегда нужно внимательно присматриваться и тщательно проверять документы. Об этом рассказала руководитель управления маркетинговых исследований и аналитики «Главстрой» Елизавета Родина.

Особая ситуация складывается на рынке загородного жилья. Тут актуальные цены на отделку и создание инженерных систем в загородных домах распределились по сегментам следующим образом. Эконом-класс — 50–100 тысяч рублей за квадратный метр, включая все черновые материалы. Здесь акцентируется внимание на доступных решениях. В качестве финишных отделочных материалов предлагаются ламинат, обои или покраска стен, натяжные потолки. Инженерные системы представляют собой простейшую электрику, без «умного дома», вентиляции и увлажнения.

— Стандартный сегмент обойдётся в 100–150 тысяч рублей за квадратный метр. Он предлагает все системы комфорта, включая вентиляцию и увлажнение, а также базовые функции «умного дома», без сложных сценариев. Предоставляется минимальный набор для контроля систем и предупреждений о поломках. Отделка включает средне-ценовые материалы, такие как простая вагонка или гипсокартон с допустимыми отклонениями в покраске. Полы могут быть выполнены из инженерной доски со средней толщиной верхнего слоя, — рассказал владелец инженерно-строительной компании ECOLIFE Руслан Хабусов.

В премиум-сегменте, по его словам, предлагается полный набор современных технологий и отделки. Его стоимость встанет в 150–200 тысяч рублей за квадратный метр. В этом сегменте реализуют «умный дом» с комфортным управлением всеми системами через мобильное приложение.

Отделка включает керамогранит, декоративные штукатурки и скрытые двери. Потолки могут быть выполнены из гипсокартона премиального класса или из дерева высшего сорта, например бессучковой вагонки из ангарской сосны класса экстра. Стены отделываются высококачественной краской или натуральным деревом, а на полах используется керамогранит или инженерная доска.