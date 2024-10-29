На благоустроенной набережной в бывшей промзоне «Южный порт» появятся спортплощадки, термальный комплекс и конгресс-холл Проект реконструкции будет иметь особенность — вертикальную многоуровневую структуру набережной. На воде разместят объекты на понтонах, а на высоте 30 метров построят прозрачный парящий ярус с зелёным променадом. 29 октября, 18:03 В Южном порту появятся спортплощадки и термальный комплекс. Обложка © mos.ru

Территория бывшей промзоны «Южный порт» станет новым центром деловой и культурной активности столицы. Здесь инвестор благоустроит более двух километров набережной в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ).

В течение 17 лет на части бывшей промзоны «Южный порт» площадью 39,7 гектара появится городской квартал. Здесь инвестор возведёт около 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Помимо того, запланировано благоустройство набережной. Её ширина на некоторых участках увеличится до 35 метров за счёт системы понтонов. Здесь появятся спортивные площадки, термальный комплекс, открытые бассейны и спа-зоны, а также конгресс-холл, амфитеатр и место для мероприятий. Кроме того, запланирована реконструкция 49-метрового портового крана, который станет арт-объектом и новым символом столицы.

Главной особенностью проекта станет вертикальная многоуровневая структура набережной: на воде разместят объекты на понтонах, а на высоте 30 метров построят прозрачный парящий ярус с зелёным променадом и панорамным остеклением.

Со стороны Кожуховского затона появится крупнейшая марина на 200 лодок с полным спектром сервиса для маломерных судов. Протяжённый участок рядом займёт пирс с площадками для занятий спортом. Кроме того, здесь появятся открытые бассейны на понтонах с чистой водой и плавучие термы. Прямо на воде разместят большой амфитеатр и открытую площадку для праздников и мероприятий. Зимой здесь оборудуют каток.

Также в районе Южного порта появится зелёная набережная без автомобилей. Она станет частью непрерывного велопешеходного маршрута длиной 13 километров.

По программе комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жильё и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях разработки и реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

Авторы Валерия Мишина