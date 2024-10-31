Прогулочные маршруты и спортивные площадки: Четырём зелёным зонам на юге Москвы подарили новую жизнь

В Южном административном округе Москвы благоустроили сразу четыре зелёные зоны. Они находятся вдоль русла реки Городни, образуя единый рекреационный маршрут, который начинается от Битцевского лесопарка на улице Красного Маяка в районе Чертаново Центральное. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее заброшенный овраг превратился в уютное место для пеших прогулок. Здесь проложили экологическую тропу из прессованного металлического настила.

«Высотные мостки позволяют подняться почти на уровень крон и полюбоваться природой с необычного ракурса. Для прогулок в вечернее время установлена мягкая щадящая подсветка», — отметил градоначальник.

В начале маршрута создали зону для спокойного отдыха, где появились лежаки, скамейки и столы для игры в шахматы и теннис. Также была модернизирована хоккейная площадка, которая стала более удобной и безопасной для игроков. В спортивной зоне оборудовали новые тренажёры для занятий воркаутом. На детских площадках разместили современные игровые комплексы с горками, лазалками и развивающими панелями, а в новой игровой зоне появились качели-гнёзда.

Для собачников и их питомцев была обновлена старая площадка и создана новая. Она отличается современным покрытием и множеством разнообразных приспособлений для тренировок. Кроме того, территорию озеленили кустарниками и газоном.

В Народном парке, что на границе районов Чертаново Южное и Чертаново Центральное, обновили прогулочные маршруты, уложив деревянные настилы вокруг пруда и над ним. Также улучшили покрытие дорожек, используя для этого современный и экологичный материал — терравей. В центре пруда установили парковые качели, а по его краям — лежаки и гамаки. Детские площадки значительно расширили, и теперь здесь есть достаточно места для ребят всех возрастов.

Спортивная зона теперь находится ближе к главной пешеходной дорожке. На площадке для воркаута оборудовали навес, чтобы защитить от непогоды. У прудов появились новые возможности для занятий спортом: теперь здесь можно играть в баскетбол, волейбол, панна-футбол, настольный теннис и текбол. Кроме того, неподалёку есть необычные круглые качели.

В рамках работ по озеленению специалисты высадили порядка 240 лиственных деревьев и 1200 кустарников. Новая система освещения, разработанная с учётом эргономики, позволяет наслаждаться отдыхом у воды в любое время суток.

Недалеко, возле Кировоградских прудов, располагается обновлённая пару лет назад территория. А за Варшавским шоссе можно отдохнуть у благоустроенных Варшавских прудов.

Первые два пруда каскада восстановили пять лет назад, в текущем году провели реабилитацию третьего и четвёртого прудов. Специалисты очистили дно от ила и мусора, пополнили запасы воды, укрепили берега с помощью лиственничного ряжа, высадили водные растения. Также появились скульптуры животных, рыб и птиц. Для удобства посетителей были созданы деревянные настилы для прогулок, установлены лавочки и качели. В тёмное время суток включается мягкая архитектурно-художественная подсветка.

Третий пруд, который раньше был заболоченным, теперь стал совершенно другим. Он представляет собой место для прогулок над водой с шезлонгами посередине. Вдоль дорожек появились информационные стенды, с помощью которых можно больше узнать о растениях и животных не только этой территории, но и всего Московского региона.

Для маленьких посетителей была обустроена новая игровая площадка с качелями, каруселями, горками и спортивными снарядами. Кроме того, неподалёку разбили аптекарский сад, где выращивают лекарственные растения. Здесь можно увидеть мяту, календулу и другие полезные травы. Это место подходит для проведения уроков вне школы. Дети смогут поближе познакомиться с миром растений и узнать много нового о них.

На спортивной площадке есть возможность для занятий на тренажёрах, воркаутом и настольным теннисом. Помимо того, там обустроили многофункциональную зону с искусственным газоном, где можно играть в футбол, баскетбол и волейбол. Со стороны Дорожной улицы установлена композиция с названием парка — напоминающие волны деревянные брусья на фоне больших белых букв.

Ещё одним пространством, которое обрело обновлённый вид, стал Покровский парк, расположенный вдоль Дорожной улицы. Теперь вход в него украшает новая арка с названием. Чуть поодаль установлена композиция из объёмных букв. Вдоль прогулочных дорожек появились перголы с качелями, цветочные клумбы и лавочки. Для удобства посетителей с колясками и маломобильных граждан были оборудованы дополнительные спуски. По просьбам местных жителей мангальные зоны перенесли на более безопасное расстояние от жилых домов. Также впервые была организована зона для проведения районных мероприятий. Она представляет собой амфитеатр, который разместился на естественном возвышении.

На поверхность детских площадок нанесён слой, обеспечивающий безопасность. Ребята могут проводить там время, катаясь на каруселях и качелях, лазая по горкам или играя в песочницах. В спортивной зоне установили тренажёры, оборудовали баскетбольную площадку, зону для настольного тенниса и площадку для пляжного волейбола. Зимой там планируется заливать деревянную горку для зимних забав.