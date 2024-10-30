В два раза вырос спрос на антивирусы В России зафиксирован почти двукратный рост спроса на продукты для защиты персональных устройств от киберугроз. Увеличение популярности антивирусов объясняется возросшим количеством кибератак. 30 октября, 11:21 Рост популярности антивирусов связан с ростом количества кибератак. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MUNGKHOOD STUDIO

Спрос на защитные решения для частных пользователей за девять месяцев текущего года вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные продаж лицензий на антивирусные программы в объединённой розничной сети МегаФона и Yota, а также в личном кабинете абонентов и интернет-магазине оператора.

Четверть лицензий пользователи приобретают в салонах связи и интернет-магазине. Остальные — через личный кабинет и при помощи операторов службы поддержки. Рост спроса в интернет-магазине и салонах связи составил 16%, а продажи через личный кабинет и мобильное приложение удвоились.

В салонах связи, интернет-магазине и в личном кабинете абонента суммарно представлено шесть продуктов для смартфонов и персональных компьютеров. Среди них Kaspersky Standard, Kaspersky Safe Kids и Kaspersky Who Calls. Клиентам также доступны решения от DrWeb, «КиберПро» и PRO32 для разных устройств и операционных систем.

Всё чаще пользователи покупают лицензии с длительным сроком действия. Это подчёркивает стремление клиентов не беспокоиться о безопасности устройств в долгосрочной перспективе и приобретать антивирусы на выгодных условиях.

Востребованность решений для защиты всех личных устройств, в том числе смартфонов, объясняется ростом количества киберугроз и необходимостью эффективной защиты от них.

— По данным нашей статистики, в 2024 году почти 57% пользователей в России столкнулись с различными киберугрозами. Растёт не только число атак с использованием зловредных программ, но и объёмы фишинга и скама. Так, за девять месяцев этого года количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы увеличилось почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В таких условиях необходимо заботиться о безопасности своих данных, сочетая технические и нетехнические методы. К первым относятся различные защитные решения, а ко вторым — постоянное повышение цифровой грамотности и развитие критического мышления, — комментирует Сергей Пиккат-Ордынский, руководитель управления потребительского рынка Лаборатории Касперского в России и странах СНГ.

Авторы Валерия Мишина