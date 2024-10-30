Благоустройство территории около надземного перехода через МЦК в районах Сокол и Щукино завершилось Вдоль ограждения железнодорожных путей установили железобетонную подпорную стену, обустроили удобные подходы и подъезды к пешеходному переходу, обустроили парковку в 1-м Волоколамском проезде. 30 октября, 11:21 Благоустроена территория в районах Сокол и Щукино. Обложка © mos.ru

В районах Сокол и Щукино закончились работы по благоустройству территорий около надземного пешеходного перехода через Московское центральное кольцо (МЦК). Он соединяет улицу Врубеля и Проектируемый проезд № 6560. Общая площадь работ составила 1,3 гектара.

Рядом с ограждениями железнодорожных путей выполнили устройство железобетонной подпорной стенки протяжённостью почти 190 метров. Для неё подготовили основание, сделали арматурный каркас, после чего выполнили заливку бетоном и устройство пешеходного ограждения. В Проектируемом проезде № 6560 обновили тротуары и заменили их асфальтовое покрытие площадью 3,2 тысячи квадратных метров. Пространство около надземного перехода замостили гранитной плиткой площадью 500 квадратных метров.

Очень нужный жителям районов Щукино и Сокол надземный пешеходный переход появился в 2022 году. Он связал посёлок художников Сокол с жилыми микрорайонами соседнего Щукина и территорией лесопарка «Большая Всехсвятская роща».

Во время работ не только обустроили удобные подходы и подъезды к пешеходному переходу, но и обновили участки рядом с домом 8, корпус 2 в 1-м Волоколамском проезде и домом 12 в Большом Волоколамском проезде.

Для предотвращения подтоплений проложили более 433 метров трубопроводов дождевой канализации и установили 310 метров водосточных лотков.

Также установили почти 2,5 тысячи метров бордюрного камня. На проезжей части уложили около пяти тысяч квадратных метров нового асфальта. В тёмное время суток территорию теперь освещают 45 современных фонарей с энергоэффективными светодиодными светильниками.

На бывшем участке складской территории, расположенном рядом с домом 8, корпус 2 в 1-м Волоколамском проезде, обустроили плоскостную парковку. Сначала вывезли строительный мусор и непригодный грунт, затем разобрали бетонные фундаменты хозяйственных построек, сделали основание и уложили свыше 2,7 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

Во дворе между домами по адресам: 1-й Волоколамский проезд, дом 8, корпус 2 и Большой Волоколамский проезд, дом 12 — обновили детскую площадку площадью почти 450 квадратных метров: разместили горки, качели, карусели, лазилки, песочницу и сделали травмобезопасное резиновое покрытие. Неподалёку появилась и площадка для воркаута. Для удобства горожан на территории разместили лавочки и урны.

Со стороны Проектируемого проезда № 6560 от надземного пешеходного перехода через МЦК на прилегающей территории разбили газон общей площадью более 14,3 тысячи квадратных метров.

Авторы Валерия Мишина