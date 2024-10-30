Пожарный пострадал при тушении огня в доме на Камчатке
Пожарный пострадал во время тушения огня в доме в селе Сосновка на Камчатке
Пожарный пострадал во время тушения огня в доме в селе Сосновка Елизовского района Камчатки. Возгорание локализовали на площади 450 квадратных метров, сообщает SHOT.
Пожар в доме на Камчатке. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, в городе Елизово развернули пункт временного размещения (ПВР) в здании промышленного техникума. Сейчас там находится семь человек.
Напомним, ранее на Камчатке пожар охватил крышу многоквартирного жилого дома. Прежде о пострадавших не сообщалось.
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