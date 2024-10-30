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30 октября, 10:24

Пожарный пострадал при тушении огня в доме на Камчатке

Пожарный пострадал во время тушения огня в доме в селе Сосновка на Камчатке

Пожарный пострадал во время тушения огня в доме в селе Сосновка Елизовского района Камчатки. Возгорание локализовали на площади 450 квадратных метров, сообщает SHOT.

Пожар в доме на Камчатке. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, в городе Елизово развернули пункт временного размещения (ПВР) в здании промышленного техникума. Сейчас там находится семь человек.

Напомним, ранее на Камчатке пожар охватил крышу многоквартирного жилого дома. Прежде о пострадавших не сообщалось.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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