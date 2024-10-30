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30 октября, 10:44

В Уфе пьяная девушка бросила в окно автобуса бутылку шампанского

В Уфе пьяная девушка бросила пустую бутылку шампанского в автобус, а потом устроила разборки с прохожими. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, приключения у двух девушек случились сегодня утром. Очевидцы рассказали, что подруги шли по улице Цюрупы и кинули пустую бутылку в автобус. Любительницы игристого попытались сбежать, но местные затащили их в автобус и вызвали полицию. В салоне девушки продолжили буянить, а одна из них сиганула в окно и налетела на прохожих. В итоге обеих увезли в отдел сотрудники полиции.

Никита Никонов
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