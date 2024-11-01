Фильм-событие расскажет, как Александр III стал первым собирателем русского искусства

Сегодня в России впервые за долгие годы возник тренд на национальное искусство. Интересно, что именно Александр III первым из русских царей продвигал и спонсировал работы отечественных художников. Ещё в бытность наследником он начал увлечённо собирать живопись, лично посещал выставки передвижников (художников-реалистов второй половины XIX века), где покупал их вещи на общих основаниях, многое заказывал (в частности, «Запорожцев» Ильи Репина).

О том, какие из всем известных сегодня шедевров появились благодаря императору Александру III, расскажет документально-игровой фильм «Александр III» от «НМГ Док».

Трейлер фильма «Александр III». Видео © Предоставлено Life.ru

Александр III правил всего 13 лет, но за это время сделал Россию мощной экономической и промышленной державой и заставил весь мир считаться как с силой русского оружия, так и с силой русской дипломатии.

Кем для России на самом деле был Александр-миротворец? Какую роль он сыграл в становлении национальной самоидентичности? Об этом в фильме «Александр III» расскажут ведущие российские историки и актёр Михаил Горевой.