Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край

В Ставропольском крае произошло массовое отравление курсантов ставропольского филиала Краснодарского университета МВД. В инфекционной больнице проходит лечение двадцать три человека. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Следственный комитет региона инициировал проверку, сообщает newstracker.ru.

Республика Удмуртия

В Удмуртии наблюдается рост числа люксовых автомобилей на 68%. По данным на конец 2023 года, в регионе на учёте стоят 93 автомобиля стоимостью свыше 10 миллионов рублей. В целом по стране количество премиальных автомобилей увеличилось почти на 25%, что составляет порядка 4,4 тысячи, и сейчас достигло 24,2 тысячи, сообщает udm-info.ru.

Ростовская область

Сотрудники правоохранительных органов провели проверки на рынках Ростова, а водителей привлекают к ответственности за грязные номера. В МВД сообщили, что в ходе этих рейдов были обнаружены 6 нелегальных мигрантов и ещё 27 в рейсовых автобусах. За две последние недели около 30 водителей получили штрафы за сокрытие государственных номеров, пишет rostovgazeta.ru.

Санкт-Петербург

В различных регионах России часто вводится режим чрезвычайной ситуации. Корреспонденты Newia решили выяснить, где в Петербурге безопасность при ЧС выше. Среди безопасных районов названы Курортный, Приморский, Выборгский, Петродворцовый, Красносельский, Пушкинский и Колпинский. В статье newia.ru рассказывается, какие меры должны принимать жители в условиях ЧС.

Республика Татарстан

Жители Казани столкнулись с проблемой затопленных дорог, мешающих добраться до детского сада. Местные жители активно публикуют жалобы в комментариях к постам мэрии в Telegram. У дома №9 на улице Лейтенанта Красикова образовалась большая лужа, препятствующая доступу к детскому саду. Подобная ситуация повторяется после каждого дождя, сообщает inkazan.ru.

Волгоградская область

На сегодняшний день 40% жителей Волгограда получили вакцину против гриппа, что позитивно сказалось на уровне заболеваемости ОРВИ — в регионе зафиксировано снижение на 5,8% за неделю. Снижение затронуло разные возрастные группы: среди детей 3-6 лет оно составило 6%, а среди подростков 7-14 лет — 5%, сообщает портал novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

Миллионного имущества лишился руководитель нижегородского производства. У главы «Княгининской швейной фабрики» Александра Свистунова было арестовано имущество на сумму свыше 35 миллионов рублей. Следственный комитет предполагает, что в 2017 году директор мог передать около 4 миллионов рублей бывшему начальнику вещуправления Минобороны РФ Владимиру Демчику для получения контрактов, сообщает newsnn.ru.

Свердловская область

В Екатеринбурге участковый стал убийцей и грабителем пожилой пары. Это произошло в октябре прошлого года, когда сотрудник полиции Рудольф Габтрахманов пришёл к пенсионерам, ожидая найти у них деньги. В результате конфликта, когда хозяйка квартиры заметила его намерения, он нанёс смертельные ножевые ранения обоим супругам, информирует tagilcity.ru.

Оренбургская область

Бывший министр архитектуры Оренбуржья Наталья Ибрагимова теперь занимается модельным бизнесом. Как сообщает 56orb.ru, она приняла участие в фотосессии в образе сарматки, позируя в костюме кочевницы вместе с художником Юрием Рысухиным. Фотографии были выложены на её страницах в социальных сетях.

Тюменская область

Тюменская область сталкивается с угрозой эпидемии микоплазменной пневмонии. Как сообщает nashgorod.ru, данное заболевание вызывается бактерией Mycoplasma pneumoniae. Врач-инфекционист Геннадий Уманский отмечает, что в регионе и сопредельных областях до сих пор не было вспышек микоплазменной пневмонии, но риск их возникновения высок из-за сезонных факторов и способов передачи инфекции. Уже сейчас зарегистрированы случаи заражения среди взрослых и детей.

Омская область

Жители Омска чаще выбирают жильё в Санкт-Петербурге, а не в дорогой Москве. По итогам третьего квартала 2024 года, Новосибирская область и Краснодарский край также показали активность, заняв второе и третье места, сообщает gorod55.ru.

Карелия

В Карелии произошло несколько ДТП из-за гололёда. По информации сайта «ДТП Петрозаводска и Карелии», за полчаса три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на опасном участке дороги. Причиной инцидента стали дорожные условия, пишут karelinform.ru.

Приморский край

В Приморье медведь напал на человека. По данным vostokmedia.com, инцидент произошёл на 59-м километре в сторону Кемы. Мужчина получил травмы от когтей и зубов хищника. Товарищ пострадавшего рассказал, что всё произошло на рыбалке. Возможно, медведя привлёк улов, но увидев оказавшегося рядом человека, хищник его атаковал.

Башкирия

В Уфе незаконно изменили историческое здание, сообщает mkset.ru. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной реконструкции «II-ого дома усадьбы Скрипова», который располагается в центре столицы региона. По информации прокуратуры, вместо четырёх этажей теперь имеется пять, в том числе мансарда и цоколь, а также были изменены охраняемые элементы объекта.

Краснодарский край

Ирину Романец, бывшего вице-мэра Сочи, объявили в международный розыск в связи с уголовным делом, сообщает KubanPress. Она начала свою карьеру в администрации города в 2008 году и проработала до января 2019-го, когда ушла по собственному желанию. Этот уход сопровождался обысками, но на тот момент официально не указывалось, что это связано с какими-либо обвинениями.

Хабаровский край

В реках Хабаровского края были пойманы сазаны весом по 30 килограммов. Как пишет transsibinfo.com, амурский сазан является показателем успешной рыбалки в Приамурье. Каждый год многие рыбаки мечтают поймать этот трофей. Если улов не удался, считается, что рыбалка прошла неудачно. Рыбаки называют сазана «речным гладиатором» и «бронзовым поросёнком».

Новосибирск

В Новосибирске ввели туристический налог, сообщает atas.info. С 2025 года с гостиниц начнут взимать дополнительные сборы. С 1 января следующего года юридические лица, предлагающие услуги размещения, будут обязаны уплачивать налог в размере 1%, но не менее 100 рублей за сутки. В дальнейшем планируется ежегодное повышение налоговых ставок.

Челябинская область

Молодой человек из Южного Урала ограбил церковь, сообщает kursdela.biz. Настоятель рассказал, что ночью неизвестный разбил окно, проник внутрь и похитил деньги и серебряные изделия. Полицейские обследовали место происшествия и определили круг подозреваемых. В итоге был задержан 18-летний местный житель, имеющий судимость, который признался, что уже потратил украденные деньги.

Хакасия

Как пишет newkhakasiya.online, энергетические компании уведомили о предстоящих отключениях электроэнергии в Хакасии. Эти плановые мероприятия продлятся до 2 ноября и будут направлены на подключение новых клиентов, обновление счётчиков и повышение надежности системы за счёт изменения схем подключения.

ХМАО

Нидерландский тревел-блогер сравнил Ямал с Австрией, сообщает muksun.fm. На протяжении последних восьми лет он живёт в России и ведёт блог под названием «Голландец в России», который уже собрал свыше 600 тысяч подписчиков. В своих видео он делится впечатлениями о нашей стране и уже был удостоен наград, став «Тревел-блогером года».

Приморский край

В окрестностях Владивостока началась ликвидация частного приюта для бездомных животных, в котором более ста собак содержались в ужасных условиях. Закрытие было инициировано после того, как выяснилось, что приют, основанный организацией «Барс», фактически действовал как «собачий концлагерь», сообщает zr.media. Представители властей отметили, что приют был незаконно размещён на землях Министерства обороны РФ, и условия содержания животных вызывали серьёзные переживания.

Красноярский край

В Железногорске был задержан 25-летний молодой человек по подозрению в убийстве 84-летней женщины, сообщает prmira.ru. По данным, предоставленным следствием, 29 октября в обед он пришёл в квартиру своего друга, но там находилась только бабушка. Дверь была открыта, и молодой человек вошёл в квартиру, однако пожилая женщина начала его выгонять. Подозреваемый нанёс ей несколько ударов по голове и грудной клетке, которые привели к смерти пожилой женщины.

Белгородская область

На территории Белгородской области два населённых пункта стали целью для атак Вооружённых сил Украины. В селе Отрадное в результате обстрела пострадали четыре гражданских лица, сообщает bel.ru. Один из мужчин, получивший закрытую черепно-мозговую травму, был направлен в областную клиническую больницу. Две женщины получили осколочные ранения и были госпитализированы в городскую больницу №2. В селе Двулучное также произошла атака беспилотника на жилое здание.

Пермский край