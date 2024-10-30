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30 октября, 13:55

«Мечты сбываются»: В Химках учительнице с дуршлагом на голове сделали заманчивое предложение

360.ru: Учительницу с дуршлагом на голове из Химок отправили в отпуск

Химкинская учительница Мария Андреевна, появившаяся на уроке с дуршлагом на голове, вернулась на работу. Правда, ей сразу сделали «заманчивое предложение» — отправили в отпуск. Теперь педагог шутит, что её «молитвы» услышали.

Видимо, Господь услышал мои молитвы и преподнес мне этот дар в разгаре бархатного сезона. Ваши мечты часто сбываются... Если со своей лапшой, то можно и на Чёрное море!», — поделилась собеседница 360.ru.

Учительница-пастафарианка из Химок объяснила, зачем надела дуршлаг на голову
Учительница-пастафарианка из Химок объяснила, зачем надела дуршлаг на голову

Напомним, в химкинской школе учительницу русского языка отстранили от работы после того, как она провела урок с надетым на голову дуршлагом. Женщина оказалась адептом пастафарианства. Оказалось, что с помощью необычного образа Мария хотела наладить контакт с детьми.

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Матвей Константинов
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