Зимний режим активирован. Как в Москве собираются встречать холода

До календарной зимы остался ещё месяц, но в Москве уже подготовили к наступлению холодов всю необходимую инфраструктуру, в том числе коммуникации, жилые дома и другие здания, сооружения, памятники, парки, усадьбы и природные территории. Система городского теплоснабжения переведена на зимний режим работы. Отопление включили во всех жилых домах, социальных учреждениях, офисных зданиях, предприятиях торговли и промышленности. При этом специалисты заранее провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, благодаря чему удалось выявить ненадёжные участки и отремонтировать их.

В преддверии зимы в столице прошла мойка дорог и тротуаров с использованием специального шампуня. Такие мероприятия регулярно проводятся в весенне-осенний период, чтобы очистить дороги от мазутных и масляных пятен, а также других загрязнений, которые не удаляются обычной водой.

Кроме того, перед зимой подготовили к работе весь парк коммунальной техники. Специалисты заменили рабочие жидкости, фильтры, расходные и быстроизнашивающиеся материалы, а также устранили мелкие неисправности и, при необходимости, выполнили капитальный ремонт.

Большая часть коммунального транспорта работает круглый год, однако с наступлением холодов он переходит в зимний режим эксплуатации. Например, поливомоечные, вакуумные подметально-уборочные и тротуароуборочные машины оснащаются специальным навесным оборудованием, что позволяет им эффективно работать в условиях зимних осадков. Кроме того, зимой на дороги выйдет техника, которая используется только в холодный период: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки. В этом сезоне в городе будет функционировать 51 пункт по утилизации снега.

К началу зимнего сезона 157 автомобильных баз, где хранится коммунальная техника, были подготовлены к работе в сложных условиях. Там провели ремонтные работы на асфальтобетонном покрытии, а также проверили и, если необходимо, обновили системы отопления, электроснабжения и водоснабжения зданий. Помимо того, на базы завезли достаточный запас реагентов для борьбы с гололёдом, которые затем распределят по районам для обработки улиц, дворов и дорог, что позволит обеспечить безопасность и комфорт для жителей в зимний период.

В скором времени в столице установят яркие оранжевые контейнеры, которые будут служить хранилищами противогололёдных материалов. Их можно будет увидеть в самых разных местах: у остановок общественного транспорта, на территории вокзалов, в подземных переходах, на тротуарах и рядом с социальными объектами. Контейнеры имеют характерный внешний вид. На лицевой стороне можно увидеть надпись «Противогололёдный материал», а на боковой — название организации, которая занимается обслуживанием, и её контактный телефон. Внутри контейнеров хранится щебень размером от 2 до 5 мм. Этот материал будет использоваться для оперативной обработки пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и соцобъектам, а также для обработки участков торможения.

Городской наземный транспорт остаётся удобным и безопасным для пассажиров в любое время года. С наступлением зимы автобусы и электробусы переходят на зимний режим работы: увеличивается количество рейсов, а интервалы между ними становятся короче. Это значит, что даже в холодную погоду москвичи и гости столицы не будут долго ждать свой транспорт.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду было проверено около пяти тысяч автобусов и более двух тысяч электробусов. Специалисты провели диагностику систем отопления, вентиляции и климат-контроля, которые должны поддерживать температуру в салонах не ниже 12 градусов. Помимо этого, были тщательно проверены все элементы, отвечающие за сохранение тепла: уплотнители дверей, окон и люков. Все водители трамваев прошли дополнительный инструктаж по работе в условиях низких температур. В автобусах коммерческих перевозчиков, с которыми заключены контракты, также провели все необходимые технические работы, а их водители прошли дополнительное обучение перед началом зимнего сезона.

В московском метро работы по подготовке к зиме начались заранее, чтобы в случае изменений погодных условий температура в вестибюлях, на станциях и в вагонах оставалась комфортной для пассажиров. Так, сотрудники тщательно проверили системы отопления, установленные на входах и выходах станций. Они отвечают за нагрев воздуха и поддержание комфортной температуры в холодное время года. Кроме того, на станциях были установлены вторые вестибюльные двери, которые тоже способствуют сохранению тепла. С наступлением устойчивых холодов вентиляционные системы в тоннелях и кондиционеры в поездах переведут в зимний режим, чтобы обеспечить пассажирам комфортные поездки.

Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), а также поездов «Аэроэкспресс» проводят важные подготовительные работы перед наступлением холодов. Специалисты переключают климатические и вентиляционные системы на зимний режим, проверяют обеззараживатели и осушители воздуха, обогрев лобовых стекол, устанавливают уплотнители на дверях для поддержания комфортной температуры. Проверяется механическое и электрическое оборудование, сигнальные лампы, прожекторы, буферные фонари, системы освещения салонов и тамбуров, аудиооповещения, видеонаблюдения, подогрев туалетных комплексов.

К зимнему сезону готов и речной электротранспорт. Благодаря специальной конструкции, способной преодолевать лёд толщиной до 20 сантиметров, все суда могут функционировать круглогодично. В случае необходимости, для обеспечения безопасного прохода судов по льду, будут привлечены ледоколы. Для создания комфортных условий для пассажиров на причалах и на борту электросудов уже запущены системы климат-контроля, которые обеспечивают обогрев.

С приближением зимы были проведены подготовительные работы на инженерных сооружениях. 12 октября завершился сезон фонтанов, и специалисты начали их консервацию. Первым шагом стал слив воды и промывка чаш и скульптур с помощью специального раствора. Затем было демонтировано техническое оборудование и фонари подводной подсветки. После этого насосное оборудование отключили и полностью удалили воду. Фонтаны, оснащённые сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами, защитили на зимний период специальными конструкциями. Так, на фонтанах «Репинский» и «Пушкинский» появились металлические щиты, а светодинамический фонтан в музее-заповеднике «Царицыно» накрыли надувным куполом. Ежегодно плавучие фонтаны на Обводном канале и в Братеевском пруду полностью демонтируются, а сухие фонтаны в парках и на площадях накрываются защитными экранами.

Недавно в столице завершилась последняя в этом году комплексная промывка памятников и монументов, которых насчитывается более 1100. Работы проводились только, когда температура воздуха была выше нуля. При очистке каждого объекта использовалась специальная технология, учитывающая материал, из которого он изготовлен, и его состояние.

С наступлением первых заморозков в группу риска попадают уникальные мраморные скульптуры в усадьбе Кусково. Эти произведения искусства, созданные талантливыми итальянскими мастерами, не имеют аналогов и не могут быть воссозданы. Чтобы уберечь скульптуры от осенних дождей и зимних морозов, их помещают в специальные защитные футляры. Мрамор обладает высокой гигроскопичностью, поэтому статуи могут пострадать от воздействия осадков. Также в холодное время года консервируют скульптуры в парке искусств «Музеон». Реставраторы обрабатывают их специальными составами, которые защищают от влажности, плесени и других негативных факторов окружающей среды. На данный момент обработано уже 89 скульптур из белого камня.

Не обошли вниманием и цветники. Многолетние растения получили необходимые удобрения, их обработали от вредителей и обрезали. Теплолюбивые виды были перемещены в оранжереи для зимовки, а однолетние заменили на луковичные культуры: тюльпаны, нарциссы, гиацинты и другие. Их цветение станет настоящим украшением весны. Многие клумбы были украшены разноцветной древесной щепой, что создаёт атмосферу уюта и красоты на протяжении всей зимы.

На водоёмах столицы убрали домики для птиц. Они будут храниться до весны, пока перелётные водоплавающие пернатые не вернутся из тёплых стран. Часть птиц, которые не смогут выжить в дикой природе и нуждаются в заботе человека, поместили в тёплые вольеры. Для диких животных, которые остаются на зимовку на особо охраняемых природных территориях, будет регулярно предоставляться еда через кормушки.