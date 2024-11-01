Для москвичей создадут рабочие места рядом с домом За пределами ТТК с 2011 по 2023 год построили 35,9 миллиона квадратных метров офисов, торговых центров, социальных объектов и производственных зданий. В итоге обеспеченность рабочими местами улучшилась в 99 процентах районов. 1 ноября, 13:59 В Москве будут создаваться рабочие места за ТТК. Обложка © mos.ru

Среди главных проблем Москвы долгое время была маятниковая миграция. Она заключалась в ежедневном утреннем перемещении миллионов людей в центр, а вечером — в обратном направлении, в жилые районы у МКАД и в города ближнего Подмосковья. О подходах города к решению проблемы рассказал Сергей Собянин.

В 2010 году на небольшом участке земли внутри Третьего транспортного кольца было сконцентрировано 43 процента от общего числа рабочих мест. В то же время 90 процентов москвичей проживает в районах за пределами ТТК.

Это было причиной плотного автомобильного трафика и переполненного метро, а также миллионов часов, потраченных москвичами на длительные поездки на работу и обратно.

Маятниковая миграция в разной степени присуща всем крупным городам мира. Подчас она неизбежна и даже полезна, но в Москве это явление приобрело избыточный характер.

Вернуть маятниковую миграцию в цивилизованные рамки — важнейшая задача, которая стоит перед Правительством Москвы. По большому счёту здесь поможет только одно решение — создавать новые рабочие места за пределами исторического центра и поближе к месту жительства основной массы москвичей.

Опыт последних лет показал, что это сложная, но решаемая задача. С 2011 по 2023 год за пределами ТТК построили 35,9 миллиона квадратных метров новых офисов, торговых центров, социальных объектов и производственных зданий. В итоге обеспеченность рабочими местами улучшилась в 99 процентах районов Москвы.

В результате тысячи жителей столицы смогли устроиться на хорошую работу ближе к дому. Доля тех, кто трудится внутри Третьего транспортного кольца, сократилась приблизительно до 35 процентов.

Впрочем, это не решило полностью проблему маятниковой миграции, хотя и смягчило её. Город продолжает расти и развиваться, поэтому в дальнейшем необходимо создавать достаточное количество рабочих мест рядом с жилыми районами. Один из способов решения задачи — городская программа стимулирования создания мест приложения труда, начавшаяся в 2020 году.

О программе

Московские застройщики могут выбирать один из двух вариантов работы. В первом случае у них есть возможность строить только жильё с минимальной социальной инфраструктурой. Этот вариант потребует внесения крупной суммы в бюджет.

Второй вариант предполагает не только возведение жилья, но и объектов для создания рабочих мест. Тогда застройщик получит скидку по платежам городу, которая покроет разницу между доходами от продажи жилья и менее прибыльных коммерческих объектов.

В большинстве случаев инвесторы выбирают второй вариант.

В рамках программы город уже получил 23 объекта, на которых создано около 21 тысячи рабочих мест. В частности, в районах Молжаниновский, Силино, Внуково и Южное Бутово открыты промышленные технопарки.

Резидентами промышленного парка «Бутово» стали предприятие по выпуску продукции для модульного домостроения, компания – разработчик рентгенодиагностических хирургических аппаратов, производители косметики, серверного и климатического оборудования, а также упаковки. Производства занимают площадь более 59 тысяч квадратных метров. Там работает около 1,8 тысячи человек.

В Москворечье-Сабурове, Западном Дегунине, Очаково-Матвеевском, Щукине, Щербинке, Коммунарке и Филимонковском районе благодаря городской программе открылись новые школы и детские сады. В Бутырском районе и Кузьминках появились торговый и офисный центры.

В Даниловском районе готовят к открытию музейно-выставочный центр «Коллекция», предназначенный для организации постоянных и временных выставок по живописи, графике и скульптуре. Его тоже построили по программе стимулирования создания мест приложения труда.

В следующем году планируется завершить работы на 42 объектах, где сможет работать около 36 тысяч человек. Лидером по этому показателю станет ТиНАО. В частности, в Щербинке, Внукове и Филимонковском районе построят четыре офисных центра, в Коммунарке — две школы. Кроме того, два детских сада появятся в Щербинке и один образовательный комплекс в Филимонковском районе. В Краснопахорском районе возведут два логистических парка, в районе Внуково — промышленный комплекс, а в Щербинке — центр инноваций и импортозамещения.

Авторы Валерия Мишина