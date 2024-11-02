Школьные охранники начнут носить оружие и надевать бронежилеты на рабочем месте

Школьная охрана теперь должна надевать бронежилеты и шлемы в случае чрезвычайной ситуации. Новые поправки в ГОСТ «Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций» утвердил Росстандарт.

Теперь в рамках новых требований в обычной обстановке охранники будут вооружены резиновой палкой и наручниками. В случае повышенной опасности они будут обязаны надеть бронежилет и шлем. Также у охранников должны быть документы о прохождении дополнительной физической подготовки, рассказал газете «Известия» глава Росстандарта Антон Шалаев.

Новые правила станут обязательными для всех государственных учреждений, которые нанимают на работу частные охранные предприятия через государственные закупки. По словам Шалаева, обновлённый ГОСТ направят на усиление безопасности в образовательных учреждениях. Он также сможет обеспечивать защиту как для учащихся, так и для сотрудников.