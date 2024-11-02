При строительстве эстакады — съезда с МСД на Волгоградский проспект использовали современные методы Эстакада рассчитана на высокие нагрузки и предназначена в том числе для проезда большегрузного транспорта. 2 ноября, 16:23 Метод надвижки использовали при строительстве эстакады. Обложка © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Строительство дорожной сети и эстакад имело свои особенности. При возведении эстакады — съезда с Московского скоростного диаметра (МСД) на Волгоградский проспект в сторону МКАД использовали метод надвижки.

На отрезке Московского скоростного диаметра от Грайвороновской до Шоссейной улицы самым сложным с технической точки зрения стал участок работ по сооружению двухполосной эстакады — съезда с основного хода бессветофорной магистрали на Волгоградский проспект. Искусственное сооружение длиной 710 метров проходит над железнодорожными путями второго Московского центрального диаметра, Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линиями метро. Применённые при строительстве объекта технологии, в частности использование метода надвижки, позволили минимизировать воздействие на действующую транспортную инфраструктуру.

Эстакада предназначена для движения большегрузов. Таким образом, она должна выдерживать большие нагрузки. Для создания подпорных стен, буронабивных свай, опор и пролётного строения эстакады использовали более 8,9 тысячи кубов бетона. Металлические конструкции выполнили из низколегированной стали, которая отличается коррозионной стойкостью и отвечает всем требованиям прочности. Кроме того, применили стойкую к коррозии конструкционную углеродистую сталь. Все это позволяет выдерживать большие нагрузки.

Кроме того, во время строительства были выполнены работы по благоустройству территорий, находящихся под эстакадой. На площади более 6,6 тысячи квадратных метров уложили твёрдое асфальтобетонное покрытие, а для укрепления откосов и насыпей эстакады возвели габионные конструкции. Такая технология повышает надежность конструкции.

Сергей Собянин открыл движение по эстакаде в октябре 2024 года. Благодаря новой дороге автомобилисты могут съезжать с основного хода южного направления МСД на Волгоградский проспект в сторону МКАД.

Развитие транспортной доступности - в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина