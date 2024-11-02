Девять набережных Москвы-реки благоустроят при участии инвесторов Обновлённые территории гармонично встроят в единый пешеходный маршрут вдоль реки. Девять набережных Москвы-реки общей протяжённостью более шести километров планируется привести в порядок при участии инвесторов за восемь лет. 2 ноября, 16:24 В Москве благоустроят набережные. Обложка © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / М. Мишина

С 2011 года реализуется масштабный проект благоустройства набережных Москвы-реки. В 2020-м появились первые пространства у воды, обустроенные девелоперами.

За счёт инвесторов с 2020 года реализовано уже пять проектов благоустройства набережных. Ещё девять набережных планируется обустроить до конца 2032 года. Так, на северо-западе появится прогулочная зона протяжённостью более трёх километров. Её образуют уже благоустроенная городская набережная парка Северного речного вокзала и прибрежные зоны, прилегающие к двум строящимся жилым комплексам. Завершить благоустройство последних инвесторы планируют в 2031 и 2032 году соответственно.

Обновлённые территории у воды гармонично встроят в единый пешеходный маршрут вдоль Москвы-реки. Активная работа по благоустройству набережных идёт в районе Покровское-Стрешнево. До конца года появится ещё один прогулочный маршрут на набережной у стадиона «Спартак».

Застройщик завершил на набережной у стадиона «Спартак» благоустройство участка протяжённостью 770 метров в 2023 году. Там появился духовно-культурный центр с православным храмом, уютный парк с детскими и спортивными площадками. В этом году девелопер готовится сдать в эксплуатацию ещё один участок протяжённостью более 700 метров.

Проекты по обустройству набережных включили в строительство жилых кварталов на прилегающих территориях. Реорганизация пространства и озеленение прибрежных зон превращают их в комфортные парки с оборудованными площадками рекреации, выделенными велодорожками и пешеходными маршрутами.

Территория бывшей промзоны «Южный порт» также станет новым центром деловой и культурной активности столицы во многом благодаря связи с рекой.

Первым проектом по её развитию станет строящийся в прибрежной зоне жилой комплекс. Здесь появится понтонный бассейн, вокруг которого организуют летний пляж, и марина для яхт и лодок. Реализация разных этапов строительства запланирована на 2026–2028 годы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о масштабной программе благоустройства территорий у воды, в рамках которой планируется привести в порядок свыше 85 километров набережных.

Авторы Валерия Мишина