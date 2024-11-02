Как далеко зайдут США, испытывая мощь ИИ для убийства людей? Life.ru спросил у военного эксперта

Вопрос этики в использовании беспилотников с искусственным интеллектом на войне становится все более актуальным, тем более, что американский стартап уже испытывает на Украине военные беспилотники с нейро-мозгами. Фактически, речь идёт об убийстве и нанесении вреда человеку роботами — всё как в фантастическом кино. Имеет ли место такая дискуссия, когда мы говорим об украинском конфликте. Об этом Life.ru спросил у экспертов.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, вопрос «этично или неэтично» для американского военно-промышленного комплекса не стоит. Американцев устраивает всё, что приносит прибыль, и всё, что повышает стоимость товара.

Вспомните формулу Маркса: нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал ради 300% прибыли. Так что этичность по отношению к американскому военно-промышленному комплексу — это спешно говорить об этом. То, что они испытывают беспилотники с искусственным интеллектом, — это их право. Это еще пока вещь в себе, тем более когда это касается беспилотника. полковник в отставке Виктор Литовкин.

Собеседник Life.ru подытожил, что искусственный интеллект — это программируемая вещь, которой занимаются специалисты, операторы. А как она себя проявит, ещё пока не знает никто.