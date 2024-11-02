Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий Главные события в регионах России за 1-2 ноября 2024 года — в подборке Life.ru и наших коллег. 2 ноября, 14:38 Обложка © Kandinsky 3.1/ Life.ru

Ставропольский край

На бывшую начальницу районного почтового отделения завели уголовное дело по статье «присвоение или растрата». Установлено, что жительница Курского округа на протяжении полугода присваивала чужие пенсионные выплаты. Женщина прибрала к рукам более 630 тысяч рублей, пишет newstracker.ru.

Удмуртия

Циклон Мартина вызвал мощные снегопады в Удмуртии. За два ноябрьских дня принес в Удмуртию от 17% до 36% месячной нормы осадков. В ночь на субботу Удмуртию засыпало снегом, сумма осадков составила до 10 мм в жидком эквиваленте. К утру высота снежного покрова оказалась в диапазоне от 1 до 15 см. В воскресенье интенсивность осадков начнет понижаться. 3 и 4 ноября временами будет небольшой снег, пишет udm-info.ru.

Ростовская область

В Ростовской области подтопило два хутора из-за сильного ветра. Уровень воды в Азовском районе заметно поднялся из-за нагонного ветра. По прогнозам синоптиков, ветер со скоростью до 27 метров в секунду (почти 100 километров в час) ожидается минимум до конца суток 2 ноября. Вероятно, за это время может затопить еще несколько населенных пунктов, пишет rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

В Татарстане значительно растет естественная убыль населения. Оказалось, что с августа по сентябрь 2024 года показатель повысился на 6,01%. Естественная убыль населения, а именно большее количество умерших над числом родившихся за данный период, достигла 6,9 тысячи, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

В поликлинике №2 в Волжском обрушился потолок над стойкой регистратуры. Как сообщила администрация поликлиники, инцидент произошел рано утром, персонал и первые посетители не пострадали, пишет издание novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

Роспотребнадзор закрыл нижегородские заведения с шаурмой. Несколько филиалов сети кафе MC.DONER, в которых продавали шарму, бургеры и шашлык, временно закрыли в Нижегородской области. В управлении Роспотребнадзора по региону уточнили, что там нашли нарушения, пишет newsnn.ru.

Свердловская область

В детском саду №10 в Каменске-Уральском прокуратура начала проверку. Причиной стало то, что годовалый ребенок сломал ногу. Годовалый ребенок отправился вместе с воспитателем на прогулку. В какой-то момент воспитатель потянула его за руку и ребенок упал. Несмотря на падение, педагог продолжила действие и даже подняла малыша за руку в воздух. В результате ребенок сломал большеберцовую кость, передает tagilcity.ru.

Оренбургская область

Оренбургская область Оренбурженка требует от бывшего мужа 2 млн рублей компенсации за заражение ВИЧ. Как пишет 56orb.ru, в 2016 году ее супруга увезли в больницу, где у него был выявлен положительный результат на вирус иммунодефицита человека. Мужчина не рассказал жене о своем диагнозе. В 2019 году женщину увезли в больницу с похожими симптомами. Диагноз подтвердился. Оренбурженка уверена, что муж намеренно ее заразил. После этого супруги развелись.

Тюменская область

Тюменцев пугает вид жутко обмелевшей Туры. По оценке специалистов, уровень воды в Туре сейчас держится на уровне в -55 сантиметров. 26-го октября, по сообщениям Тюменского ЦГМС, уровень воды достигал -50 сантиметров. Напомним, что минимальный показатель уровня воды в Туре составляет -95 сантиметров, он был зарегистрирован в прошлом году, пишет nashgorod.ru

Карелия

В Карелии арестовали счета многодетной матери из-за долгов по коммуналке. Прокуратура Пряжинского района проводит проверку по факту ареста счета многодетной матери из Чалны, на который поступают детские пособия. Ранее сообщалось, что судебные приставы арестовали счет для взыскания долга за ЖКУ, образовавшегося из-за колонки, которой женщина не пользуется, пишет karelinform.ru.

Приморский край

Тигрица Северина в Приморском крае показала новых тигрят. Как пишет vostokmedia.com, звезда Сихотэ-Алиньского заповедника тигрица Северина вновь стала мамой — и показала на фотоловушку двоих тигрят. Северина — и ее пока что постоянный партнер тигр Хан — поселились в урочище Благодатно в 2021 году. Хан и Северина ещё молоды, им по пять лет. Их первому котёнку имя выбирали посетители ВДНХ и в итоге он стал Добрыней.

Краснодарский край

Полиция ищет подростков, устроивших алкогольную вечеринку в Краснодаре, пишет KubanPress. Об инциденте в соцсетях рассказала соседка 11-летней девочки. Она сообщила, что на днях ребенок ходил на день рождения к однокласснице. Праздновали в кафе с настольными играми. Однако после вечеринки соседскую девочку якобы забирали в невменяемом состоянии. Кроме того, по словам местных, это не первый случай, когда дети там распивают спиртное.

Хабаровский край

Арестованного экс-зампреда Хабаровского края не пустили на СВО. Как сообщает transsibinfo.com, в конце июля Евгения Никонова задержали на рабочем месте. Следственные органы предъявили ему обвинение в получении крупной взятки, связанной с содействием в государственных закупках, что может повлечь за собой до 15 лет лишения свободы и значительный штраф. В настоящее время он находится в следственном изоляторе в ожидании дальнейшего развития дела.

Новосибирская область

Новосибирский мастер создал микро-икону Богоматери, сообщил atas.info. Размеры икон меньше спичечного коробка — 20 на 18 миллиметров. В своих соцсетях мастер отметил, что это для него достаточно крупный размер, но зрителям хочется видеть образы, которые можно легко узнать.

Красноярский край

В Красноярске эвакуировали автовокзал. По информации пассажиров, через громкоговоритель всех попросили покинуть здание, и обратно никого не пускают, пишет prmira.ru. Рейсы на ближайшие три часа отменены.

Белгородская область

В Старом Осколе жительница попыталась удивить мужа, вызвав интим-услуги, но наткнулась на мошенников. Переведя 25 тысяч рублей, она осталась без услуг и обратилась в полицию, пишет bel.ru. В итоге возбуждено уголовное дело, а с начала года в городе зарегистрировано 10 подобных случаев с общей потерей 500 тысяч рублей.

Пермский край

Прокуратура Добрянки проконтролирует ход процессуальной проверки по факту смертельного ДТП с ребенком, пишет properm.ru. Водитель «Фольксвагена» выехал на встречку и врезался в «Киа». В результате ДТП погиб ребенок. Еще один несовершеннолетний был госпитализирован. Травмы получили оба водителя.

Авторы Алексей Берковиц