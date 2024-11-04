Сутки на месте: Многокилометровые пробки парализовали трассы в трёх регионах России

В Челябинской области на трассе М-5 образовалась многокилометровая пробка. Люди уже больше суток не могут сдвинуться с места, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, путникам пришлось ночевать в машинах. Из-за усилившегося ночью снегопада пробка растянулась до Башкирии. Также очевидцы сообщают о сильнейшем заторе на М-4 на въезде в Ростов-на-Дону. Там всё блокировала массовая авария с участием грузовика.