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4 ноября, 09:28

Сутки на месте: Многокилометровые пробки парализовали трассы в трёх регионах России

В Челябинской области на трассе М-5 образовалась масштабная пробка

В Челябинской области на трассе М-5 образовалась многокилометровая пробка. Люди уже больше суток не могут сдвинуться с места, пишет SHOT.

Многокилометровая пробка на трассе М-5 в Челябинской области. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, путникам пришлось ночевать в машинах. Из-за усилившегося ночью снегопада пробка растянулась до Башкирии. Также очевидцы сообщают о сильнейшем заторе на М-4 на въезде в Ростов-на-Дону. Там всё блокировала массовая авария с участием грузовика.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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