Губернатор Ростовской области Голубев заявил, что уходит в отставку

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что принял решение уйти в отставку. Причина — переход на другую работу.

«Весь период в должности губернатора Ростовской области я ощущал вашу поддержку. Слаженные действия всей команды жителей Донского региона позволили нам вместе решить множество актуальных вопросов, реализовать большое число важных для области проектов, сделать Ростовскую область настоящим регионом-лидером», — говорится в телеграм-канале Голубева.

Голубев поблагодарил президента России Владимира Путина и Правительство РФ за внимание ко всем вопросам и конкретное содействие по инициативам Ростовской области. Также губернатор выразил благодарность коллегам и соратникам за результативные и эффективные шаги в развитии.

«Признателен и тем, кто высказывал конструктивную критику, дельные предложения, чтобы сформировать в конечном итоге верные решения по проблемным темам», — добавил Голубев.