После реконструкции «Уголок Дедушки Дурова» станет ещё более комфортным Пять зданий уникального культурного сооружения Москвы с малой сценой и музеем — объект культурного наследия. После реставрации его исторический облик будет сохранён. 4 ноября, 16:32 После реставрации исторический облик театра будет сохранён. Обложка © mos.ru / М. Мишина. Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В «Уголке дедушки Дурова» реконструируют помещения и вольеры. Работы проведут в административном здании театра (улица Дурова, дом 2, строение 1), зверинце (улица Дурова, дом 2, строение 2), на большой сцене (улица Дурова, дом 4, корпус 2), в музее с малой сценой (улица Дурова, дом 4, строение 1), в здании с аттракционом «Мышиная железная дорога» (улица Дурова, дом 4, строение 2), а также в вольерах — сооружениях, предназначенных для содержания животных и расположенных на территории учреждения.

Театр «Уголок дедушки Дурова» станет ещё более комфортным для артистов, животных и зрителей. Пять зданий уникального культурного учреждения планируют реконструировать, что позволит улучшить условия содержания животных, сделать репертуар театра разнообразнее.

Отреставрируют здание с малой сценой и музеем. Оно является объектом культурного наследия. Исторический облик после завершения работ будет сохранён.

Сейчас в театре содержатся около 400 животных. Это копытные, приматы, собаки, млекопитающие, птицы, рептилии, мыши и крысы. Реконструкция в большей степени необходима для изменения планировки зданий и перестройки ряда помещений, чтобы с комфортом разместить в них животных. В частности, на 20 процентов увеличится площадь слоновника, где содержатся три слонихи. Кроме того, планируется перестроить помещение для бегемотов и обновить системы вентиляции и водоснабжения.

Реконструкция позволит расширить текущий репертуар театра и повысить его качество. В частности, за счёт нового сценического оборудования и создания комфортных условий для зрителей.

Чем уникален театр

Театр «Уголок дедушки Дурова» находится в особняке, построенном в 1894 году. В этом здании на улице Дурова (дом 4) с 1908 года жил создатель театра, родоначальник знаменитой династии Владимир Леонидович Дуров.

Это первый и единственный театр зверей в мире. В сюжетных спектаклях заняты животные более 50 диких и домашних видов. Административное здание и музей с малой сценой возвели в 1881 году. К 1980-му были построены зверинец, аттракцион «Мышиная железная дорога» и большая сцена, соединившие все здания в единый комплекс. Тогда же появились уличные вольеры для животных.

Комплекс не реконструировали после 1980 года. Работы потребовались после изменения в 2018–2019 годах нормативно-правовой базы по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных организациях. Кроме того, необходима замена изношенных инженерных коммуникаций. Ещё одним вопросом остаётся перемещение животных и артистов между старыми зданиями и новой сценой в холодное время года.

Сохранение культурного наследия, особенно зданий знаковых мест для отдыха и просвещения горожан, — в приоритетах властей города.

Авторы Валерия Мишина