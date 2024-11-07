Спорткластеры, экомаршруты, детские площадки: Самые яркие проекты благоустройства на юго-западе Москвы

Прошедшим летом в Москве провели благоустройство во всех районах Юго-Западного округа (ЮЗАО). Так, например, в Конькове привели в порядок пешеходный маршрут от станции метро «Беляево» до Битцевского леса. Он стал комфортнее и функциональнее, отметил мэр столицы Сергей Собянин.

В квартале между улицами Профсоюзной, Генерала Антонова, Введенского и Миклухо-Маклая обновили 12 детских и пять спортивных площадок. Теперь спорткластер готов принимать футбольные и волейбольные матчи, как среди любителей, так и между опытными командами. Кроме того, здесь можно поиграть в настольный теннис, а также потренироваться на силовых и кардиотренажёрах.

В районе Деревлевского пруда была благоустроена зона для спокойного отдыха, включающая амфитеатр и перголу с качелями. Для детей оборудовали две яркие площадки с разнообразными игровыми комплексами. Здесь есть горки, лабиринты, развивающие панели и даже небольшой скалодром. Юные посетители могут покачаться и попрыгать на качелях, каруселях и батутах. А после обновления покрытия пешеходных дорожек прогулки у пруда стали ещё приятнее.

В районе Тёплый Стан масштабные работы прошли сразу в двух микрорайонах: третьем и пятом. В пятом микрорайоне освежили покрытие на десяти детских и четырёх спортивных площадках, а также на дорогах и тротуарах. Для любителей активного отдыха и игр установили новое современное оборудование.

Спортивный кластер появился рядом с домом 35 на улице Генерала Тюленева. В тёплое время года там можно играть в футбол, баскетбол и настольный теннис, а зимой — в хоккей. Помимо этого есть зона с силовыми тренажёрами. Учитывались и пожелания владельцев домашних животных — в пятом микрорайоне появилась современная зона для тренировок с питомцами.

Ещё один спорткластер открылся в природном парке «Долина реки Котловки», что находится на Нагорной улице. Он включает площадки для футбола, настольного тенниса и стритбола, а также просторный спортивный зал под открытым небом, где можно заниматься на уличных тренажёрах и воркаутом. Весь необходимый инвентарь сдаётся напрокат в специальном павильоне с удобными раздевалками. Кроме того, специалисты установили комплекс «Русский ниндзя», который поможет развить силу, ловкость и выносливость. Для детей же оборудована зона с разнообразными игровыми комплексами: пожарной машиной, паровозом, башней, батутами и качелями. Прогуляться в Котловке можно по новому экомаршруту в пойме реки. Он начинается на Нахимовском проспекте и заканчивается на улице Ремизова. Провести время с четвероногими друзьями можно на обновлённой площадке, оснащённой современными тренажёрами, такими как тоннель, кольцо, барьеры и балансиры.

Кроме того, в рамках программы благоустройства привели в порядок дворовые территории и детские площадки на Севастопольском проспекте, улицах Винокурова, Дмитрия Ульянова и Большой Черёмушкинской, а также сквер около храма Преподобной Евфросинии, Великой Княгини Московской на Нахимовском проспекте.

В Гагаринском районе капитально благоустроили квартал между Университетским, Ленинским, Ломоносовским проспектами и улицей Николая Коперника. Теперь маленьким горожанам там доступны новые игровые площадки с горками и лазилками, песочницы, карусели, качели разных видов и батуты. На Ломоносовском проспекте, около дома 14, обустроили спортивный кластер, где можно поиграть в футбол или настольный теннис и позаниматься на уличных тренажёрах. Рядом с домом 5 на Молодёжной улице появился уютный сквер с удобными скамейками и красивыми цветниками. Кроме того, были благоустроены территории двух образовательных учреждений для малышей: детсада школы № 1621 на Ломоносовском проспекте, 18 и рядом с корпусом школы № 2086 на Ленинском проспекте. Современные тренажёры для животных в этом районе доступны жителям на площадке между домами 14 и 18 на Ломоносовском проспекте.

В Ломоносовском районе завершились работы по благоустройству, охватившие территорию, ограниченную Ленинским проспектом, улицами Гарибальди и Академика Пилюгина. В рамках этого проекта были обновлены 26 детских площадок. Старые игровые комплексы заменили на современные, оборудованные разнообразными элементами, такими как лазилки, горки и скалодромы. Помимо того, были установлены песочницы с развивающими панелями, карусели и качели-гнёзда. В зонах отдыха появились удобные лавочки и круговая пергола со скамьями-качелями. Также специалисты отремонтировали смотровые площадки, представляющие собой мостики и ротонды. Любители футбола и занятий на тренажёрах могут посетить спорткластер возле дома 22, корпус 1 на улице Академика Пилюгина, а горожане с питомцами — площадку рядом с домом 6, корпус 2 на улице Гарибальди.

Новый спорткластер оборудовали в Ясеневе возле дома 1 на Литовском бульваре. Желающие могут сыграть в футбол, панна-футбол, волейбол, настольный теннис, позаниматься на современных тренажёрах. Работы по благоустройству прошли в 15-м микрорайоне, где на детских и спортплощадках поменяли покрытие и установили разнообразное современное оборудование. Для собачников появилась новая площадка для выгула рядом с домом 6, корпус 1 на улице Айвазовского. А рядом с домом 2 теперь есть не только универсальная спортплощадка, но и комплекс «Русский ниндзя».

Благоустройство нескольких кварталов завершили в Академическом районе. Там разместили современные детские площадки и спортивную зону с большим числом силовых тренажёров. В уютных спокойных скверах имени Михаила Лермонтова и Фёдора Тютчева, а также в Пушкинском дворике поставили новые скамейки, урны, парковые качели и провели современное освещение. Наряду с этим обновили территорию, прилегающую к Дому художника. Туда добавили современную парковую мебель и новые опоры освещения, а на месте снесённых гаражей появилась парковка.

В Южном Бутове завершились работы по благоустройству микрорайона, расположенного между улицами Адмирала Лазарева, Бартеневской и Адмирала Руднева. Специалисты провели ремонт и заменили покрытие на 32 детских площадках, что является рекордным показателем. Для любителей активного отдыха обновили пять универсальных площадок и две площадки для занятий воркаутом.