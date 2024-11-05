Вирус Коксаки: симптомы у детей, у взрослых, фото, как лечится Вирус Коксаки — что это такое, симптомы у взрослых и детей, причины появления заболевания, как лечить, инкубационный период, осложнения, профилактика. Подробнее в материале Life.ru 5 ноября, 12:32 Возбудитель инфекции вируса Коксаки может долго оставаться в воде, на поверхности предметов, на продуктах. © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Babul Hosen, Kateryna Kon

Вирус Коксаки, или «турецкий вирус». Что это такое, симптомы

Вирус Коксаки имеет несколько альтернативных названий, например «турецкая ветрянка» или «турецкий вирус». При этом вирус получил своё название от города Коксаки (Coxsackie) в штате Нью-Йорк, где он был впервые обнаружен.

Коксаки — разновидность вируса из категории энтеровирусов. Коксаки — высококонтагиозный, то есть очень заразный, вирус. В большинстве случаев тот, кто контактировал с носителем инфекции, также становится её распространителем.

Вирус Коксаки внедряется в ткани и накапливается там. Когда концентрация достигает высоких значений, возбудитель попадает в кровь и вызывает интоксикацию, поражая орган или систему, где произошло накопление. Чаще всего страдают горло, кишечник, мышцы, кожа и слизистые, локализация также зависит от возраста и общего состояния здоровья. Возможны более глубокие поражения внутренних органов, в том числе лёгких и мозга.

Симптомы Коксаки

Синдром «нога – рука – рот» вызывается вирусом Коксаки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Neeby

Заразиться вирусом Коксаки можно воздушно-капельным путем при чихании или кашле, при прикосновении к поверхностям, на которых находится вирус, или при контакте с фекалиями заражённого. Инкубационный период в среднем длится от трёх до шести дней, реже — меньше или больше, от двух до десяти суток. Заболевание, вызванное вирусом, чаще носит острый характер, то есть начинается внезапно.

У взрослых заражение вирусом в большинстве случаев либо не вызывает серьёзных симптомов, либо вызывает только лихорадку. Однако при энтеровирусных инфекциях температура тела заболевшего может периодически понижаться до нормы, а затем снова повышаться. Основные симптомы вируса Коксаки у детей:

Коксаки из семейства энтеровирусов легко передаётся во время эпидемий в летний и осенний сезоны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

лихорадка 39–40 °C;

увеличение лимфоузлов;

тошнота;

сильная головная боль;

белый налёт на языке, стоматит;

высыпания на теле.

В большинстве случаев острая лихорадка держится около двух-трёх дней. Язвы во рту, как правило, сохраняются около семи дней. Сыпь на руках и ногах сохраняется дольше всего — до 10 дней. Она обычно шелушится, прежде чем исчезнуть, — это признак выздоровления.

Виды вируса Коксаки

Как говорилось выше, Коксаки относится к группе энтеровирусов, то есть их репродукция и жизнедеятельность связана с ЖКТ. Энтеровирусы насчитывают 15 видов, ранее этот род включал 71 патогенный для человека серотип. Что касается именно вируса Коксаки, 29 серотипов в настоящее время относят к двум основным видам.

Вирусы Коксаки группы А обычно поражают кожу и слизистые оболочки, вызывают герпангину (коксаки-фарингит), острый конъюнктивит, стоматит, заболевания верхних дыхательных путей, миалгию (синдром боли в мышцах, связках, сухожилиях). Также этот тип вируса ответственен за синдром, получивший название «руки – ноги – рот»: высыпания на руках, ногах, а также внутри ротовой полости или вокруг рта. Чаще всего такой симптом возникает у детей.

Вирусная пузырчатка конечностей и ротовой полости характерна для зараженных Коксаки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Karl_BlaoStock

Вирусы Коксаки группы В также могут вызывать неспецифический лихорадочный синдром, сыпь и заболевания верхних дыхательных путей. Коксаки В чаще ассоциируется с сердечно-сосудистыми осложнениями, такими как миокардит, особенно у младенцев, детей и подростков, а также со случаями асептического менингита. Около половины случаев миокардита и дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) инфекционной природы вызваны именно вирусами Коксаки группы В.

Другие инфекции, вызываемые подтипами групп А и В, включают также менингит, энцефалит и миоперикардит (воспаление сердца).

Группы риска по заражению вирусом Коксаки: дети, посещающие места скопления людей — школы, детсады, лагеря, соревнования и пр.

новорождённые — из-за недостаточно сформированного иммунитета;

пожилые люди с ослабленным иммунитетом;

люди с иммунодефицитом (к примеру, ВИЧ-инфицированные; пациенты, принимающие иммуносупрессоры; онкобольные во время курса химиотерапии).

Лечение вируса Коксаки

Для купирования симптомов вируса Коксаки врач может порекомендовать обезболивающие и жаропонижающие препараты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Специфического лечения самого вируса Коксаки не существует, можно лишь бороться с симптомами. Для их купирования врач может порекомендовать обезболивающие и жаропонижающие препараты. Также необходимы отдых и обильное питьё, но следует избегать кислого — от апельсинового сока до аспирина, — чтобы не раздражать слизистую.

Один из противовирусных препаратов сейчас проходит испытания как средство для борьбы с Коксаки. Он предназначен для профилактики острых обострений астмы и иных респираторных симптомов у больных астмой, подвергшихся воздействию пикорнавирусов. Исследователи также изучают тип лечения, называемый внутривенным иммуноглобулином (ВВИГ), чтобы помочь тем, у кого по той или иной причине ослаблена иммунная система. Эта терапия может особенно помочь в лечении сердечных и мозговых инфекций, вызванных вирусом Коксаки.

Профилактика вируса

Для профилактики вируса Коксаки важно тщательно мыть руки. Фото © Freepik

Вы можете помочь предотвратить распространение вируса: тщательно мыть руки, особенно после смены подгузника ребёнку. Дети и взрослые, заражённые вирусом, должны оставаться дома, не ходить на работу и в школу, по крайней мере несколько дней.

Ребёнок может вернуться в школу, как только у него спадёт температура. Однако если у него много волдырей на теле или во рту, лучше подождать, пока они заживут.

Осложнения

Наибольшую опасность вирус Коксаки представляет для детей от рождения до 10 лет. Взрослые заражаются им реже, и заболевание протекает в более лёгкой форме.

Чаще всего осложнения встречаются у детей и у людей с ослабленным иммунитетом, за них ответственны в основном вирусы Коксаки группы В. Они способны вызвать заболевания сердца — миокардит и перикардит, воспаление поджелудочной железы, печени, оболочек сердца, лёгких, поражение спинного и головного мозга.

Обратиться к врачу стоит, если: кожа выраженно побледнела или обрела синеватый оттенок;

наблюдается ригидность мышц шеи и затылка;

нет аппетита длительное время;

есть симптомы обезвоживания — от сухости губ до непреходящей сонливости;

высокая температура в течение двух-трёх дней, которую не получается сбить.

Авторы Анастасия Лежепекова