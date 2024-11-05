Экологи выпустили в реки России сотни тысяч мальков редких и исчезающих видов рыб В 2024 году в рамках проекта «Водная среда» в водоёмы России выпущено свыше 1,2 млн молодых особей нельмы, хариуса, стерляди, атлантического лосося и сибирского осетра. 5 ноября, 15:13 В российские реки выпустили мальков редких рыб. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Кампания по зарыблению проводилась в летне-осенний период и охватила семь регионов России. Удалось восполнить популяции ценных, редких и исчезающих видов рыбы в Архангельской, Новосибирской, Тюменской, Оренбургской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае и Якутии.

Самым массовым стал выпуск молоди сибирского осетра обской популяции, который находится под угрозой исчезновения и занесён в Красную книгу России. В реку Иртыш направили почти 1 млн мальков весом более десяти граммов, что считается оптимальным для выживания в естественной среде. Уже через пять лет осётр достигнет зрелости и сможет дать потомство.

Выпуск мальков проводился под контролем Федерального агентства по рыболовству и экологов компании. Работа по зарыблению является частью проекта «Водная среда», который реализуется по программе социальных инвестиций «Родные города».

— В текущем году мы расширили географию программы зарыбления на регионы Восточной Сибири, где сегодня реализуются новые проекты. Эта большая и системная работа ведётся нами много лет. Мы не только выпускаем в реки России сотни тысяч исчезающих и ценных видов рыб, но и высаживаем десятки тысяч гектаров леса по всей стране, создаём собственные технологии для экологичного поиска и добычи нефти. Всё это отражает философию компании, одним из главных приоритетов которой является развитие территорий нашей деятельности, — рассказал заместитель начальника департамента по крупным проектам разведки и добычи «Газпром нефти» Айдар Сарваров.

— Государство и бизнес эффективно работают над сохранением популяции ценных видов рыбы. К проекту зарыбления мы подходим с учётом специфики каждого региона, отдавая приоритет именно тем видам рыб, численность которых без нашего участия продолжила бы сокращаться. Уверен, что наша дальнейшая совместная работа поможет вывести ряд видов рыб из-под угрозы исчезновения, — отметил директор по производству «Главрыбвода» Родион Сухин.

Авторы Валерия Мишина