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5 ноября, 10:54

Путин: Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами

Президент России Владимир Путин обратился к послам, которые сегодня вручили ему верительные грамоты. Церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Российский лидер заверил дипломатов, что они могут рассчитывать на содействие властей по любым вопросам.

«Все вы можете рассчитывать на содействие российских властей, а также доброжелательное отношение и конструктивный настрой со стороны бизнеса, общественных организаций. Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми без преувеличения государствами на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела и на основе международного права», — сказал глава государства.

Сегодня Владимир Путин принял верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов иностранных государств, в том числе у представителей Японии, Канады, Израиля, Бельгии, Дании, Италии, Нидерландов.

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Life.ru

Марина Фещенко
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