Путин: Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами

Президент России Владимир Путин обратился к послам, которые сегодня вручили ему верительные грамоты. Церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Российский лидер заверил дипломатов, что они могут рассчитывать на содействие властей по любым вопросам.

«Все вы можете рассчитывать на содействие российских властей, а также доброжелательное отношение и конструктивный настрой со стороны бизнеса, общественных организаций. Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми без преувеличения государствами на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела и на основе международного права», — сказал глава государства.