В Москве проходит реконструкция школ В этом году началось обновление 51 школьного здания. Реконструкция закончится в 2025 году. В дальнейшем планируется модернизировать до 100 школьных зданий ежегодно. 7 ноября, 08:16 В Москве активно идёт реконструкция школ. Обложка © mos.ru

В Тверском районе идёт реконструкция здания школы № 1501. На строительной площадке побывал Сергей Собянин.

В столице активно развивается программа реконструкции школ. 1501-я — одна из самых лучших московских школ, входит в топ-20 ведущих школ Москвы. Но не все здания школ находятся в хорошем состоянии. Одно из них — на улице Тихвинской — вообще находится в предаварийном состоянии, многие перекрытия деревянные, их надо менять. Здание школы будут реконструировать. Через год она примет учащихся уже в новом виде и будет соответствовать всем необходимым требованиям.

В этом году впервые полноценно реализуется программа реконструкции столичных школ по новому московскому стандарту. Четыре пилотные школы открыли свои двери 1 сентября. Сейчас в работе ещё больше 50 зданий в разных районах города.

Как проходит обновление школы

Школа № 1501, рассчитанная на 700 учеников, находится по адресу: Тихвинская улица, дом 39, строение 2. Четырёхэтажное здание построили в 1936 году.

Модернизация началась в августе 2024 года. В рамках проекта капитально отремонтируют фасад и кровлю, заменят инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки, проведут работы по устройству внутренних перегородок. При отделке помещений используют современные качественные материалы.

Основное внимание уделят организации современной образовательной среды для детей и педагогов. Здание обновят в соответствии со стандартом «Московская школа». Там сделают универсальные и специализированные учебные кабинеты с прозрачными дверьми, что обеспечит дополнительное естественное освещение и комфорт обучения. Учебные помещения оборудуют раздвижными трансформируемыми перегородками для занятий в больших и малых группах. Кроме того, в школе будет современная медиатека с местами для групповой и индивидуальной работы, многофункциональное пространство для проведения мероприятий, лекций и выставок, а также спортивные и обеденный залы.

Цветовую гамму интерьеров выдержат в приглушённых тонах с акцентами в виде акустических панелей, яркой мебели или других элементов дизайна.

На пришкольной территории сформируют спортивное ядро: оборудуют баскетбольную и универсальную площадки, а также площадку для воркаута. Обустроят также детские игровые площадки для разных возрастных групп и место для тихого отдыха.

В обновлённой школе появится больше возможностей для дополнительного образования. Здесь будет работать множество различных кружков и секций, в том числе по футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису и хореографии. Детям будут преподавать основы программирования, прототипирования и робототехники, виртуальной реальности и создания веб-сайтов. Творческие способности учащихся помогут раскрыть занятия по танцам, художественному творчеству и другим направлениям.

Кроме того, продолжится реализация программ углублённого изучения отдельных предметов: математики, биологии, физики, иностранного языка, истории, обществознания, химии.

Вместимость школы останется прежней — 700 человек. В ней будут обучаться ребята с первого по 11-й класс.

Предпрофессиональное образование и олимпиады

Фото © ТАСС / ITAR-TASS

Школа основана в 1917 году. В её состав входит 13 корпусов — восемь школьных и пять дошкольных зданий. Они расположены на улицах Малая Дмитровка, Долгоруковская, Сущёвская, Достоевского, Тихвинская, Самотёчная, в Тихвинском, Нововоротниковском, Успенском, 3-м Самотёчном, Вадковском переулках и переулке Чернышевского.

В школе обучаются около 4,4 тысячи детей: 3972 школьника и 421 дошкольник. Трудовой коллектив насчитывает 446 сотрудников, в том числе 263 учителя и 42 воспитателя.

Со второго класса в школе реализуются программы с углублённым изучением немецкого и французского языков, с пятого класса — программы с углублённым изучением математики и биологии, с седьмого — городские проекты «Математическая вертикаль», «Естественно-научная вертикаль», а также программа с углублённым изучением физики и математики.

В старших классах обучение проходит по пяти основным профилям: гуманитарному, социально-экономическому, естественно-научному, технологическому и универсальному. Реализуются также проекты предпрофессионального образования — «Инженерный класс в московской школе», «ИT-класс в московской школе», «Медицинский класс в московской школе», «Предпринимательский класс в московской школе», «Медиакласс в московской школе».

Программа модернизации учреждений образования «Моя школа»

В пилотный проект программы «Моя школа», реализованный в 2023–2024 годах, было включено четыре здания:

— школа № 281 (1965 год постройки, СВАО, Бабушкинский район, улица Коминтерна, дом 4, корпус 1);

— школа № 1190 (1993 год постройки, СЗАО, Митино, Пятницкое шоссе, дом 25, корпус 3);

— школа № 1514 (1985 год постройки, ЮЗАО, Обручевский район, улица Академика Челомея, дом 6А);

— школа № 37 (1972 год постройки, ЗАО, Раменки, Мичуринский проспект, дом 42).

Реконструкция этих зданий и благоустройство территорий рядом с ними завершены. Школы приняли ребят с начала нового учебного года. В этом году приступили к обновлению 51 школьного здания. Работы завершат в 2025 году. В дальнейшем планируется модернизировать до 100 школьных зданий ежегодно.

Авторы Валерия Мишина