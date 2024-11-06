Территории городских вокзалов МЦД благоустраивают по единому стандарту Рядом с вокзалами создают широкие тротуары, перехватывающие парковки, комфортные места ожидания транспорта, кратковременной остановки такси и личных автомобилей. 6 ноября, 14:55 В Москве идёт благоустройство территорий вокруг вокзалов МЦД. Обложка © mos.ru

В столице внедряется единый стандарт доступности городских вокзалов на Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом сообщил Сергей Собянин в своём блоге.

После открытия МЦД началась работа над тем, чтобы сделать путь из жилых районов до московских городских вокзалов наземного метро комфортным и безопасным. Она ведётся по единому городскому стандарту, который предусматривает реорганизацию маршрутов общественного транспорта, улучшение пешеходной доступности и создание качественной городской среды в непосредственной близости от станций МЦД.

В качестве примера вокзала, где уже внедрён новый стандарт, можно привести Санино МЦД-4 в ТиНАО.

Ещё недавно дойти до городского вокзала там можно было только пешком по лесной тропинке. Наземный транспорт вблизи станции и вовсе не останавливался. Сегодня добраться до московского городского вокзала Санино МЦД-4 можно пешком, на автомобиле или городском транспорте. Для автобусов создан разворотный круг, у входа на вокзал установлены современные павильоны ожидания, организованы новые маршруты. Пешеходные переходы оборудованы контрастным освещением.

Недалеко от Санино расположен ещё один московский городской вокзал — Кокошкино. Чтобы дойти до него кратчайшим путём, жители новых кварталов пользовались народными тропами. Неудобно расположенные остановки, отсутствие парковок — всё это также значительно осложняло ежедневные поездки.

Благодаря продлению дороги и продуманной планировке территории был создан новый прямой пешеходный и автомобильный маршрут. Остановки общественного транспорта разместили в 10 метрах от входа в городской вокзал. Была организована зона быстрой высадки пассажиров для такси и личных автомобилей. Кроме того, оборудованы перехватывающие парковки.

Сейчас к жилым кварталам ведут широкие тротуары с безопасными переходами через проезжую часть. Недалеко от жилых домов обустроили небольшой зелёный сквер.

В числе уникальных реализованных проектов — Поклонная МЦД-4. В результате новый городской вокзал стал связующим звеном между районами Раменки и Дорогомилово.

Для этого был построен пешеходный мост через железнодорожные пути и лестничные спуски, ведущие к проспекту Генерала Дорохова, улице Генерала Ермолова и природному заказнику в долине реки Сетуни.

Теперь жители улицы Пудовкина и 2-го Мосфильмовского переулка, в распоряжении которых ещё несколько лет назад была единственная станция метро «Киевская», до которой приходилось добираться на автобусе около получаса, могут воспользоваться новой станцией Поклонная МЦД-4 и «Парком Победы» Солнцевской и Арбатско-Покровской линий метро.

Сегодня продолжаются работы по улучшению доступности ещё нескольких станций: Щербинки МЦД-2, Косина МЦД-3, а также Солнечной, Кускова, Беговой МЦД-4. Завершён первый этап работ около станции Серп и Молот четвёртого Московского центрального диаметра. В 2025 году благоустройство там продолжится в рамках второго этапа.

Авторы Валерия Мишина