Курс рубля изменит вектор движения. Выборы в США неожиданно повлияют на стоимость валюты Дональд Трамп лидирует на выборах президента в США. На этот факт не могли не отреагировать финансовые рынки — и в первую очередь валютный. Как теперь будет меняться курс рубля? 6 ноября, 21:15 Эксперты дали новый прогноз для курса рубля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valeri Luzina

Первоначальная реакция рынков на волеизъявление в США закономерна — уход политической неопределённости резко усилил в моменте американскую валюту. По индикаторам срочного рынка, доллар перешагнул за 98 рублей. К тому же взлёт индекса DXY к 105 п. оказал давление на сырьевые котировки, что негативно для рубля. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

— Локально доллар ещё, возможно, продвинется к уровню 98,5 рубля. Однако уже 7 ноября состоится заседание ФРС, по итогам которого процентные ставки с почти 100%-ной вероятностью будут понижены на 25 б.п. Это развернёт индекс американской валюты вниз, что, в свою очередь, снимет часть давления с других валют и сырьевых цен. После этого рубль, вероятно, сможет компенсировать часть потерь, вернув доллар к 96–97. Но вряд ли ниже, учитывая ухудшение внешнеторгового счёта и активизацию сезонного спроса на импорт в конце года. В ноябре-декабре американская валюта может двигаться в пределах 95–99 рублей, — добавил Александр Шепелев.

При победе Дональда Трампа можно будет отметить несколько возможных положительных изменений. Во-первых, вероятно усиление контроля над вооружениями, что может привести к подписанию взаимных соглашений об ограничении и ужесточении контроля над ними. Подобные шаги предпринимались и в прошлом, например в семидесятые годы, с другими президентами. На этот момент обратил внимание основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Также, по его словам, возможно ослабление санкционного давления в некоторых отраслях, например в энергетике, что может сопровождаться подписанием новых соглашений. Всё это создаёт потенциал для улучшения экономического климата.

— Однако важно учитывать, что в Конгрессе много противников сближения с Россией. Это может создать для Трампа сложную ситуацию. В настоящий момент российские акции показывают рост, чему способствует ожидание потенциального смягчения экономических ограничений и снижения санкционного давления. При этом компании, которые ранее выигрывали от существующих ограничений, могут столкнуться с коррекцией, поскольку многие участники рынка будут ожидать ослабления санкций, что, в свою очередь, может негативно сказаться на их позициях, — добавил Денис Астафьев.

Говорить о резких колебаниях курса рубля в краткосрочном периоде не стоит. На данный момент неясен точный вектор дальнейшего развития международных взаимоотношений с учётом всех геополитических рисков. Одно дело — предварительные обсуждения, другое — будущая реальная дипломатическая практика. Такое мнение высказал основатель проекта «Инвестиции Лазовского» Максим Лазовский.

— В перспективе полугода я ожидаю даже позитивные аспекты укрепления рубля, которые связаны с предпринимательским опытом Трампа. Возрастающие расходы и активизация экономики США могут привести к возрастанию показателя уже их инфляции, что может привести к укреплению рубля в первом квартале 2025 года до 10%, — отметил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева