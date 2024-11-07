Перед сезоном распродаж выросла активность интернет-мошенников В преддверии месяца распродаж почти на треть увеличилось количество попыток привести абонентов на вредоносные ресурсы. Эта динамика уже превышает активность пользователей на маркетплейсах, где трафик хоть и выше среднего на 13%, но пока ещё не вышел на пиковые значения. 7 ноября, 15:04 Активировались мошенники в Интернете. Обложка © Freepik

Фишинг остаётся одним из распространённых методов мошенничества в период распродаж. Злоумышленники создают сайты, имитирующие настоящие страницы известных брендов, и предлагают ввести личные данные — имена учётных записей, пароли, номера кредитных карт и другую конфиденциальную информацию. Защитные системы отслеживают такие ресурсы, и при попытке посетить фишинговый сайт система автоматически сообщает об опасности. В среднем абоненты видят такое предупреждение более 360 тысяч раз в месяц. Но с конца октября количество показанных предупреждений увеличилось на 27%.

В этом году умные алгоритмы выявляют в среднем 17,5 тысячи фишинговых сайтов ежемесячно, что на 5% превышает показатели прошлого года. Ранее проведённые исследования оператора выявили, что сайты, имитирующие интернет-магазины и маркетплейсы, являются вторыми по популярности у фишеров. Однако в ноябре эта категория будет на первом месте на фоне интереса покупателей к распродажам.

Пользователи также стали чаще тратить трафик на маркетплейсах в ожидании скидок. За минувший месяц его стало больше на 13% относительно сентября, а время, проведённое за поиском товаров, увеличилось на 7%. Пика эти показатели достигнут в дни глобальных распродаж: 11-го и 29 ноября. Как показывает статистика прошлых лет, в эти дни люди расходуют почти в два раза больше трафика, чем в среднем в ноябре. А суммарно в период распродаж трафик на маркетплейсы на 62% выше усреднённых значений с января по октябрь.

Кроме фишинга мошенники применяют и другие способы обмана интернет-пользователей. К примеру, находят учётные записи с устаревшими регистрационными данными, получают к ним доступ, совершают покупки, оплачивая привязанной картой, и даже оформляют рассрочки.

— Распродажи — время, когда интернет-пользователям следует уделять особое внимание безопасности собственных данных. Как и прежде, рекомендуем актуализировать информацию в личных кабинетах маркетплейсов и интернет-магазинов, установить двухфакторную аутентификацию и удалить устаревшие аккаунты. Прежде чем вводить конфиденциальные данные, убедитесь, что вы делаете это на официальных площадках, проверьте адреса страниц. Устанавливайте приложения из проверенных источников и не доверяйте подозрительным сообщениям из рассылок. Также не стоит пренебрегать предупреждениями оператора и защитного ПО об опасности, — отмечает директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.

Авторы Валерия Мишина