Life.ru публикует ключевые акценты деловой программы восьмого Национального рекламного форума

Вторая часть саммита будет посвящена обсуждению Click Out формата: именно благодаря ему E-Retail Media становятся полноценными медийными площадками в сплите рекламодателей. Инструмент зарекомендовал себя для решения охватных задач, но чего не хватает рекламодателям для более активного использования Click Out форматов?

Партнеры: Media Instinct Group, OMD OM Group, СберМаркетинг, Media Direction Group, NMi Group, Okkam, Группа Игроник, коммуникационная группа АДВ, Медиагруппа РИМ, Национальная Медиа Группа, X5 Media, Авито, NUUM, SberDevices, Perfluence, НРА, исследовательская компания Mediascope, медиагруппа SkyAlliance, Билайн Adtech, Коммуникационная группа LBL, Ozon Реклама, рекламный холдинг Group4Media, Digital Alliance, МегаФон ПроБизнес, VK, i.com, OOM (by Okkam), IKS (by Okkam), Яндекс Реклама, Kokoc Group, Platforma, сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ, Hybrid, D Innovate Group, digital-агентство Think Mobile, сейлз-хаус Экран, Go Mobile, MALLTECH LAB, Трансмедиа, холдинг «Европейская медиагруппа», AMDG x RQ, ГК «Черноголовка», INDOOR TV, HD Outdoor