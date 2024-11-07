В рамках второго этапа модернизации в ЮЗАО обновят ещё 14 поликлиник Ведутся работы в шести районах округа — Северном и Южном Бутове, Ломоносовском, Тёплом Стане, Конькове, Академическом. 7 ноября, 12:41 В Москве модернизируют поликлиники. Обложка © М. Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В Юго-Западном административном округе обновят ещё 14 медицинских учреждений в рамках второго этапа модернизации московских поликлиник. Сейчас работы ведут в десяти медучреждениях. После их завершения специалисты приступят к обновлению оставшихся четырёх объектов, которое планируют завершить в 2025 году. В трёх поликлиниках второго этапа уже идёт приём пациентов.

Работы сейчас идут в шести районах округа — Северном и Южном Бутове, Ломоносовском, Тёплом Стане, Конькове, Академическом. Модернизируют пять взрослых, четыре детских и одну смешанную поликлинику. Общая площадь зданий составляет более 60 тысяч квадратных метров. Объекты находятся на разных стадиях выполнения. Некоторые из медучреждений откроются в ближайшее время, а другие — позднее. Это зависит от того, когда в них начали делать ремонт.

Фото © В. Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Модернизация поликлиник позволяет повысить качество предоставления медицинских услуг и сократить время посещения учреждения пациентами. Во всех зданиях делают перепланировку помещений. Кабинеты обустраивают с учётом работы конкретного специалиста, устанавливая необходимое оборудование. Для посетителей и сотрудников открывают буфеты. Кроме того, создаётся наглядная система навигации, чтобы пациенты могли легко ориентироваться. Внешний облик зданий также преображается. Делают навесной утеплённый и вентилируемый фасад бежевого цвета. В вечернее время его украшает архитектурно-художественная подсветка.

В филиале № 4 городской поликлиники № 170, филиале № 2 детской городской поликлиники (ДГП) № 81 и смешанном учреждении (консультативно-диагностическая поликлиника № 121 и филиал № 4 ДГП № 118) на Южнобутовской улице обустроят кабинеты физиотерапии. Стены оштукатурят, зашпаклюют и покрасят, на полу уложат линолеум. Также установят кушетки, рядом с каждой из них смонтируют электрические щитки для быстрого отключения различного медоборудования в случае нестандартной ситуации и повесят потолочные шторки. В отделке используют специальные материалы, не образующие статического электричества. В обновлённых поликлиниках будут проводить процедуры с использованием тепла, холода, электротока, магнитного, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, а также сеансы массажа.

В филиале № 4 консультативно-диагностической поликлиники № 121 и смешанном медучреждении на Южнобутовской улице создадут центральное стерилизационное отделение. В его отделке используют стойкие к мокрому истиранию лакокрасочные материалы. Кроме того, обновят и оснастят современным оборудованием травмпункты в филиале № 4 консультативно-диагностической поликлиники № 121 и в филиале № 2 ДГП № 81.

В поликлиниках на улицах Профсоюзной (дом 154, корпуса 5 и 6) и Южнобутовской (дом 87) также отремонтируют молочно-раздаточные пункты: установят новые двери и окна, оборудуют доступ для маломобильных граждан и родителей с колясками. Кроме того, выполнят внутреннюю отделку в светлых тонах, смонтируют современную систему пожарной сигнализации и кондиционеры, создадут зоны ожидания с эргономичной мебелью для посетителей и комфортные рабочие места для сотрудников.

Благоустроят и прилегающие территории. Они станут удобнее и комфортнее.

Фото © М. Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В рамках первого этапа работ в округе модернизировали 28 поликлиник, а в ходе второго уже обновили три медучреждения. Вместо регистратуры за стеклом сделали удобные стойки информации. Тёплые природные тона интерьеров создают приятную атмосферу. Найти нужный кабинет пациенты могут с помощью новой интуитивно понятной навигации. В холлах оборудовали зоны для ожидания с кондиционерами, кулерами с водой и вендинговыми автоматами. В детских поликлиниках для юных пациентов есть игровые уголки, а для их мам — места для кормления.

Для медицинского персонала оборудовали уютные комнаты отдыха, предназначенные в том числе для приёма пищи и решения рабочих вопросов. Кабинеты врачей оснащены эргономичной мебелью: столами, стульями, креслами и шкафами. Прилегающие к поликлиникам территории благоустроили. Там, где возможно, сделали детские площадки.

Авторы Валерия Мишина