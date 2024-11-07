Путин заявил о формировании нового мирового устройства прямо на наших глазах
На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 7 ноября на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Эти два десятилетия не просто были насыщены важнейшими, а подчас драматическими событиями, поистине исторического масштаба. На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему», — сказал российский лидер.
По словам главы государства, за формирование нового миропорядка разворачивается непримиримая борьба. По словам Путина, это даже не схватка за власть, а столкновение самих принципов, по которым будут строиться отношения стран и народов.
«От её исхода зависит, сможем ли мы построить мироздание, которое позволит развиваться всем», — добавил президент.
Выступление Владимира Путина на ежегодной пленарной сессии клуба «Валдай» традиционно вызывает интерес у экспертов и у широкой общественности. Клуб «Валдай» служит важной площадкой для обсуждения стратегических вопросов внешней и внутренней политики, а также глобальных тенденций, касающихся интересов РФ.
Life.ru