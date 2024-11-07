Путин заявил о формировании нового мирового устройства прямо на наших глазах

На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 7 ноября на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Эти два десятилетия не просто были насыщены важнейшими, а подчас драматическими событиями, поистине исторического масштаба. На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему», — сказал российский лидер.

По словам главы государства, за формирование нового миропорядка разворачивается непримиримая борьба. По словам Путина, это даже не схватка за власть, а столкновение самих принципов, по которым будут строиться отношения стран и народов.

«От её исхода зависит, сможем ли мы построить мироздание, которое позволит развиваться всем», — добавил президент.