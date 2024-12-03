Страсти по онлайну. Когда в России можно будет заказать алкоголь через Интернет — все за и против Дискуссия о государственном регулировании интернет-продаж алкоголя в России идёт не первый год. Многие отраслевые организации и эксперты считают, что реализация инициативы может сократить объём нелегальной торговли спиртным и увеличить доходы государства в виде налогов. 3 декабря, 14:27 В России обсуждается идея онлайн-торговли алкоголем. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

В сентябре Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила министру цифрового развития Максуту Шадаеву письмо, в котором попросила поддержать онлайн-торговлю алкоголем с проверкой возраста через биометрию. Это уже далеко не первое обращение бизнеса к российской власти с подобной просьбой — дискуссия о государственном регулировании интернет-продаж этой продукции ведётся на уровне министерств много лет, однако принципиальное решение не принято до сих пор.

Онлайн-торговля алкоголем: за и против

На фоне возможных плюсов, таких как поступление дополнительных средств в казну в виде налогов, перспектива легализации алкоголя в Интернете у госорганов всё ещё вызывает ряд опасений.

В МВД свою точку зрения аргументируют, во-первых, статистическими данными, отражающими зависимость числа преступлений, совершаемых «на почве внезапно возникшей неприязни», от употребления горячительного. Во-вторых, здесь опасаются, что алкоголь могут заказывать подростки.

А среди некоторых чиновников Минздрава бытует мнение, что это может привести к увеличению потребления спиртных напитков в России в целом.

Впрочем, реальность демонстрирует иную картину: как известно, сейчас горячительное можно без труда купить практически на каждом углу и в любом количестве, однако при этом объём потребления алкоголя в России устойчиво сокращается в течение уже многих лет.

Недавно глава Минздрава Михаил Мурашко привёл интересные данные: в период с 2008 по 2021 год падение потребления алкоголя составило рекордные 43%. В абсолютных цифрах динамика снижения выглядит ещё более впечатляюще: с 15,7 литра на душу населения в 2008 году до 9 литров в 2021 году и менее 8 литров в 2024-м.

На этом фоне Росстат фиксирует снижение заболеваемости и смертности, ассоциированных с потреблением алкоголя, а кроме них — изменение структуры потребления. Согласно данным статистиков, россияне всё меньше налегают на водку, теперь больше предпочитая вина, ликёро-водочные изделия, виски, слабоалкогольную и пивоваренную продукцию.

В последнее время заметно упал интерес к спиртным напиткам и среди молодёжи. Как сообщила «РБК Вино» младший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Валерия Кондратенко, более половины молодых людей до 25 лет вообще не употребляют алкоголь, что сопоставимо с долей трезвенников среди лиц старше 61 года (52,9%). В то время как среди людей в возрасте 26–40 лет и 41–60 лет доля трезвенников составляет лишь около трети — 28,6 и 30,7% соответственно.

Как ни странно, у легализации онлайн-продажи алкоголя оказались противники среди бизнеса. Против неожиданно выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входит ряд крупных российских ретейлеров, многие из которых занимают лидирующую долю на рынке розничной продажи алкоголя.

Год назад с письмом, адресованным Минпромторгу, обратился председатель президиума организации Игорь Караваев. В нём он выразил обеспокоенность уже самим фактом обсуждения подобных инициатив. По его мнению, продажа алкоголя в Интернете остаётся «слабоконтролируемым и высокорискованным каналом реализации», а его легализация создаст риски для потребителей.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. Фото © ТАСС / Александр Щербак

В АКОРТ утверждают, что у совершеннолетних граждан России и без того есть все возможности приобретать спиртное самостоятельно в обычных магазинах, а торговля через Интернет может привести к массовым нарушениям со стороны продавцов, стремящихся нарастить прибыль. Кроме продаж горячительного подросткам Караваев указывает на появляющуюся в случае внедрения инициативы возможность операторов продавать палёнку, а также работать мимо кассы и, соответственно, системы ЕГАИС.

К этой позиции у экспертного сообщества тоже есть вопросы. Специалисты утверждают, что, несмотря на действующее законодательство, купить алкоголь онлайн можно с лёгкостью в любой момент, причём нелегалы торгуют им не просто в огромных количествах — чёрный рынок строится на всех нарушениях, описываемых АКОРТ. При этом эксперты согласны с тем, что применение современных технологий проверки возраста с помощью биометрии и прослеживаемости продажи любой бутылки с алкоголем через ЕГАИС просто необходимо для того, чтобы процесс онлайн-торговли алкоголем был безопасным.

Расцвет чёрного рынка

По мнению основателя «Клуба профессионалов алкогольного рынка» кандидата экономических наук Максима Черниговского, нелегалы процветают, пока государство стремится максимально зарегулировать продавцов, работающих в правовом поле, и это существенно портит статистику.

— Пока мы не решим проблему, связанную с огромным оборотом нелегальной спиртосодержащей продукции, которая реализуется в том числе с помощью нелегальных магазинов в Интернете, в России будут травиться и погибать люди, — рассуждает Черниговский. — Например, только в сегменте крепкого алкоголя, по сути водки, нелегальный оборот достигает 26% в год. Если говорить о натуральных показателях — это около 200 млн литров.

В других сегментах ситуация выглядит лучше, однако падение интереса нелегальных торговцев к менее крепким напиткам продиктовано лишь жаждой наживы: чем больше градусность алкоголя, тем выше акцизный сбор и тем дороже он стоит. Соответственно, тем выгодней его подделывать.

На текущий момент, по данным Максима Черниговского, в Сети работают около трёх тысяч сайтов, которые вчёрную доставляют на дом алкоголь — порой сомнительного качества, — но покупатели зачастую об этом просто не задумываются.

— Запрет на онлайн-торговлю спиртным существенно сдерживает рост легального российского алкогольного рынка, и без того живущего в «системе напряжения», — подчёркивает эксперт.

Почему нелегальные алкомаркеты процветают

В период с 2008 по 2021 год падение потребления алкоголя составило рекордные 43%. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio

— К сожалению, нелегальная торговля и нелегальная доставка алкоголя в стране существуют. По нашим данным, объём этого рынка уже составляет порядка 100 млрд рублей, и он продолжает развиваться, — говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов. — Причина здесь в том, что в последнее время изменилась модель клиентского поведения. Люди уже привыкли заказывать товары на дом — доставляют по адресам практически всё и повсеместно. Это просто удобно.

По словам Соколова, 86% всей российской розницы уже имеют собственные каналы продаж через Интернет. Рынок растёт настолько быстро, что любой более-менее крупный ретейлер, запоздавший с организацией доставок своих товаров, автоматически становится аутсайдером.

Поэтому покупатель, зашедший в Интернет, чтобы заказать, к примеру, шампанское на день рождения, чаще всего даже не догадывается, что онлайн-торговля алкоголем в России полностью запрещена. Президент АКИТ ссылается на данные проведённого недавно исследования ВЦИОМа, согласно которым таких граждан в стране 79%.

Что им привозят, по его словам, вопрос большой удачи, ведь процесс продажи и доставки в этом случае на самом деле не регулируется никем. У продавца попросту отсутствует какая-либо ответственность перед покупателем, так как сама сделка находится вне правового поля.

Кстати, чтобы обезопасить себя от возможного отравления контрафактом, эксперты сообщают гражданам, часто покупающим алкоголь, что при покупке можно воспользоваться специальным мобильным приложением «Антиконтрафакт Алко», разработанным Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками. С его помощью можно отсканировать QR-код акцизной марки, наклеенной на бутылку, понять, легальна ли эта продукция и стоит ли её употреблять.

Почему важно слышать покупателя

Эксперты считают, что опасения Минздрава по поводу алкоголизации населения, которая может усилиться из-за выхода рынка в онлайн, беспочвенны. С одной стороны, в крупных городах алкоголь купить не проблема — он продаётся практически на каждом шагу. А те, кто собирается в большой ночной загул, готовятся к нему заранее и закупают напитки до того времени, когда магазины перестают их продавать.

При этом такого рода любители спиртного чаще предпочитают алкоголь попроще и подешевле. Резона доплачивать за услуги курьера, покупая дешёвые напитки, нет.

С другой — в небольших населённых пунктах, удалённых от крупных городов, ситуация выглядит прямо противоположно. Согласно статистическим данным, из 160 тысяч находящихся в России населённых пунктов в 70 тысячах отсутствуют даже легальные алкомаркеты — далеко не все коммерсанты готовы там открывать винные лавки, потому что зачастую это просто не выгодно. Один только лицензионный сбор будет обходиться в 65 тыс. рублей в год. При этом никто не гарантирует, что количество посетителей магазина окажется достаточным для поддержания бизнеса. В итоге в российской глубинке процветает самогоноварение.

Специалисты говорят, что интернет-торговля может решить часть проблем рынка. Например, она даст возможность выйти на рынок небольшим винодельням юга России, у которых нет достаточных ресурсов и объёмов производства, чтобы торговать своей продукцией в федеральных розничных сетях. Заявить о себе на всю страну они могут только через Сеть.

Совсем недавно инициативу по разрешению онлайн-продаж алкоголя в России, которая может стать драйвером роста для малого бизнеса, работающего в сфере производства винных напитков, поддержал и один из крупнейших виноделов страны Павел Титов. По расчётам предпринимателя, в рамках даже самого консервативного прогноза после утверждения правительством соответствующего законопроекта можно ожидать рост продаж по отрасли на не менее чем 20%.

— Розничная полка не способна вместить абсолютно весь ассортимент товара. Из десятков артикулов в магазине иногда можно выставить всего два-три, потому что остальные места заняты, — объясняет специфику интернет-торговли Артём Соколов. — И в этом огромное преимущество интернет-площадок — у них нет физических ограничений. На сегодняшний день в российском сегменте Сети выставляется около 400 млн артикулов. При этом физический адрес товара значения не имеет — он может быть доставлен в любую точку страны.

Кроме того, эксперты утверждают, что выход мелких производителей в онлайн позволит не только значительно расширить ассортимент алкогольных напитков, но и снизить цены. Усилившаяся конкуренция потребителям будет только на руку.

Как победить торговцев контрафактом

По мнению экспертов, государственное регулирование интернет-торговли алкоголем может стать ключом к решению проблемы нелегалов. Таким образом, ответственные операторы, работающие в правовом поле, очень вероятно, вытеснят нелегалов, поскольку доверия к тем, кто отвечает за качество своей продукции, всегда будет больше.

— Сейчас рынок онлайновых продаж алкоголя абсолютно нелегален, но он развивается и всё равно будет развиваться, потому что есть устойчивый спрос, — утверждает Артём Соколов. — На него работают и объём, и высокая маржинальность — теневые продавцы, несмотря на грозящую им ответственность, ради прибыли рисковать готовы. В свою очередь, в этой ситуации государство теряет деньги в виде налогов, а кроме него здоровье граждан, покупающих контрафакт.

Не лучше ли контролировать интернет-продажи на государственном уровне, чтобы навести здесь порядок и зарабатывать, — вопрос, который правительству задают многие бизнесмены уже не один год.

Почему Почта России так и не стала торговать алкоголем

Стоит отметить, что прошлогоднее письмо АКОРТ в Минпромторг с просьбой не разрешать торговлю алкоголем в Интернете было направлено на фоне очередной попытки запуска эксперимента по онлайн-продаже некоторых марок вин через Почту России.

Отделение Почты России. Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Сделать его предлагалось на базе Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), получать товар — строго по паспорту. При этом доставка до потребителя должна была осуществляться курьерами госкомпании не ранее чем через 24 часа после оформления заказа.

То есть идея всерьёз прорабатывалась государством, однако сроки эксперимента по какой-то причине неоднократно переносились: он должен был стартовать в 2021 году, потом его переносили на 2022-й. В 2023 году сроки переносились дважды. Инициатива заглохла даже после одобрения правительства.

Интересно, что незадолго до очередного планируемого запуска эксперимента, который должен был состояться 1 ноября прошлого года, свой законопроект, предполагающий легализацию онлайн-продаж алкоголя и его доставку потребителю, представил сенатор Андрей Клишас. Документ получил одобрение Минфина в августе, но после этого Клишас его отозвал. Некоторые эксперты тогда назвали эту попытку неожиданной, но ставящей точку в участии Почты России в эксперименте.

— Это чисто коммерческая история, — уверен Максим Черниговский. — Понятное дело, что легализации онлайн-продаж не очень хотят розничные операторы, потому что повысится конкуренция. Хотя, по моим прогнозам, переток из офлайна в онлайн составит всего 5–6%. Покупки алкоголя с доставкой — это не массовая история.

Как обеспечить безопасность интернет-продаж

Практически все опрошенные Life.ru специалисты рынка отмечают, что интернет-торговля спиртным давно работает во многих странах мира. И даже во всех странах – участницах Таможенного союза — за исключением России и Белоруссии.

В большинстве стран используются различные алгоритмы удалённой идентификации покупателя, причём не всегда достаточно точные. Например, в Германии используются программы, которые позволяют лишь примерно определить возраст человека, стоящего у кассы.

В России же разработана так называемая Единая биометрическая система (ЕБС), способная установить возраст покупателя с точностью в 99,99%. Такой результат достигается с помощью целого ряда методов, среди которых и сопоставление биометрических данных покупателя с образцами из собственной базы ЕБС, которую добровольно пополняют граждане России.

— Наша главная задача — точно установить, тот ли это человек и осуществлял ли он необходимое действие, — рассказывает директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти Центра биометрических технологий (оператор ЕБС) Дмитрий Соболев. — С этим ЕБС справляется с высокой точностью, и сейчас мы готовимся предоставлять подобную услугу для офлайновых магазинов. Т.е., если человек с алкоголем у кассы вспомнил, что забыл паспорт дома, его отсканирует камера магазина — и кассир сразу увидит возраст покупателя.

Как утверждает менеджер компании, база хранится на серверах оператора системы и подключённые к ней пользователи (магазины, банки — все места, где могут понадобиться биометрические данные) получают информацию строго в объёмах, необходимых для идентификации. Например, если это доставка алкоголя, то магазин получит только возраст покупателя. Его ФИО, паспортные и любые другие данные раскрыты не будут.

Вадим Дробиз. Фото © ТАСС / Антон Тушин

По словам Соболева, в случае если инициатива по запуску интернет-продаж алкоголя будет одобрена, Центру биометрических технологий на отладку взаимодействия с магазинами понадобится всего 2–3 месяца.

— Вполне логично эту систему обкатать заранее, например на продажах энергетических напитков: недавно запретили их продавать несовершеннолетним, однако дистанционно торговать энергетиками можно, — отмечает Соболев.

Каковы прогнозы экспертов

Мнения экспертов по поводу принятия законопроекта о государственном регулировании онлайн-торговли алкоголем разделились.

— Это вопрос не разрешения, а скорее социального обсуждения. Предложенный законопроект прописан идеально, учтены все нюансы, но всё равно — нет. Потому что Минздрав против, МВД против, — говорит руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя ЦИФРРА Вадим Дробиз. — А ещё полтора года назад на уровне замглавы Минфина была озвучена чёткая позиция: вопрос вообще не актуален. Они уже лет десять гоняют этот документ.

Максим Черниговский считает, что это может случиться уже в ближайшем будущем.

— Когда крупные федеральные розничные сети поймут, что они на самом высоком уровне смогут конкурировать с онлайн-операторами и не потеряют 5–6% своих покупателей, тогда и произойдёт этот давно ожидаемый момент, — подчёркивает эксперт.

Артём Соколов и вовсе считает этот процесс неизбежным. По его словам, прогресс остановить не удастся — потребитель, привыкший всё заказывать через Интернет, сам потребует от государства этого решения. Опыт многих стран мира это доказывает.

Эксперты поделились с Life.ru своим видением рынка онлайн-продаж алкоголя и его перспективами.

Авторы Евгений Кузнецов