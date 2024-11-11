На юге Москвы появились четыре новые зоны отдыха. Они расположились вдоль русла реки Городни. Все пространства объединены в единый большой рекреационный маршрут.

Так, в некогда заброшенном овраге, расположенном рядом с жилыми домами на улице Красного Маяка, обустроили экологическую тропу, покрытую металлическим настилом. В начале пути оборудовали зону отдыха с удобными лавочками, лежаками и столами для игры в шахматы и настольный теннис. В непосредственной близости от жилых домов появилась спортивная площадка с тренажёрами для воркаута. Также была обновлена хоккейная коробка. На детских площадках установили современные игровые комплексы. Территорию озеленили и модернизировали там освещение.

Ещё одна благоустроенная зона появилась у водоёма в Народном парке. Специалисты уложили деревянные настилы вдоль пруда и обновили покрытие дорожек. Помимо этого, были расширены детские площадки и спортивная зона. На территории высадили почти 240 деревьев лиственных пород и около 1200 кустарников. Также установили энергоэффективную систему освещения.

В новый маршрут вошли ранее благоустроенные территории у Кировоградских прудов и сквер «Родная гавань». В этом году также были обновлены пространства в районе Третьего и Четвёртого Варшавских прудов. Там провели работы по очистке от ила и укреплению берегов. Вокруг прудов проложили деревянные настилы для прогулок, установили скамейки и парковые качели, организовали детскую игровую зону и спортивную площадку. Кроме того, на территории разбили аптекарский огород.

В рамках реализации проекта также провели реконструкцию Покровского парка, находящегося вдоль Дорожной улицы. Там обновили пешеходные дорожки, установили перголы с качелями, скамейки, разбили цветочные клумбы. Дополнительно был обустроен амфитеатр для проведения мероприятий, а также созданы детские игровые зоны и спортивные площадки.