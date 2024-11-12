В Москве 50 га нежилой застройки превратят в современные кварталы в рамках КРТ

В Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будут преобразованы ещё шесть территорий, занятых нежилыми объектами. Общая площадь этих участков составляет 51,3 гектара. Они расположены в районах Даниловский и Нагатино-Садовники (ЮАО), Левобережный и Ховрино (САО), а также Филёвский Парк (ЗАО). Соответствующие постановления подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«На обновлённых территориях появится около 18 тысяч рабочих мест. Запланированы общественно-деловые и социальные объекты, образовательные и спортивные учреждения, медицинские организации, а также дома, в том числе для целей программы реновации и других городских нужд. Территории благоустроим и создадим развитую дорожно-транспортную сеть», — отметил градоначальник.

В Даниловском районе реорганизуют два участка. Их адреса: 2-й Кожуховский проезд, дом 29 и Автозаводская улица, дом 16. Здесь будет построено 1,09 миллиона квадратных метров недвижимости. На этих территориях возведут современные, сбалансированные, благоустроенные кварталы с образовательным комплексом, включающим школу на 1125 учеников и детский сад на 350 малышей, дошкольное учреждение на 200 воспитанников, офисы, торгово-развлекательные центры, отделения банков, кафе, рестораны, другие важные организации, а также спортивные площадки и парковки. В результате появится более 16 тысяч новых рабочих мест.

Работы в Нагатино-Садовниках пройдут на участке площадью 4,44 гектара по адресу: улица Садовники, владение 11. Он расположен рядом со станцией метро «Коломенская». Там планируется построить 71,02 тысячи квадратов недвижимости, в том числе жилые дома, которые станут частью программы реновации и других городских проектов. Кроме того, здесь появятся офисные здания, магазины, кафе, отделения банков, фитнес-центры и прочие объекты городской инфраструктуры. Благодаря этому будет создано не менее 480 новых рабочих мест. В планах — благоустройство территории, организация дорог и тротуаров.

В районах Левобережный и Ховрино в рамках программы КРТ застроят участки по адресам: улица Фестивальная, владения 4а, 6, 6а и 6б. Они находятся на пересечении с улицей Лавочкина рядом со станцией метро «Речной вокзал» и парком Дружбы. В этом районе планируется возведение 32,504 тысячи квадратов недвижимости, включая современные жилые дома, образовательный комплекс с новой школой на 350 учеников и детским садом на 175 малышей, многоуровневую парковку на 1080 машино-мест, а также медицинский, спортивный, культурно-досуговый, торговый, многофункциональный центры и другие важные объекты инфраструктуры. В результате появится более 1200 новых рабочих мест. Реализация проекта предполагает благоустройство дорог, дворов и общественных пространств.

Ещё одна территория находится в Филёвском Парке по адресу: улица Минская, владение 4. Рядом пролегают пути МЦД-1 и проспект Багратиона. На месте неиспользуемого нежилого здания обустроят спортивные площадки и парковку.