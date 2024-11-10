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Регион
10 ноября, 06:03

Собянин: Ещё восемь БПЛА сбили в Раменках, Домодедове и Коломне

В Московской области сбили ещё восемь беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. БПЛА уничтожили в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна.

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал чиновник в телеграм-канале.

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Напомним, в Московской области уже сбили четыре беспилотника, все — в Раменском городском округе. Предварительно, пострадавших нет.

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Shutterstock / FOTODOM / aappp

Матвей Константинов
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