Собянин: Ещё восемь БПЛА сбили в Раменках, Домодедове и Коломне
В Московской области сбили ещё восемь беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. БПЛА уничтожили в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна.
«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал чиновник в телеграм-канале.
Напомним, в Московской области уже сбили четыре беспилотника, все — в Раменском городском округе. Предварительно, пострадавших нет.
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