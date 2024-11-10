До конца года 650 лабораторий и мастерских модернизируют в московских колледжах Переоснащение образовательных площадок помогает готовить востребованных профессионалов для всех отраслей столичной экономики — от промышленности до финансов. 10 ноября, 14:57 В Москве модернизируют колледжи. Обложка © mos.ru / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве продолжается работа по переоснащению мастерских и лабораторий колледжей. Это позволяет организовать образовательный процесс по-новому — на практическое обучение отводится не менее 70 процентов учебного времени. До конца этого года обновят и откроют новых 650 мастерских и лабораторий, а до конца 2027-го — более двух тысяч.

Закупается современное оборудование, инструменты и приборы, как у профильных работодателей, к обучению привлекаются опытные мастера из ведущих предприятий города. Также организуются производственные стажировки для преподавателей и мастеров, чтобы они передавали студентам реальный опыт, который они смогут применить на практике.

Масштабное обновление площадок практической подготовки коснулось различных направлений. Так, в пищевом колледже № 33 переоснастили две лаборатории — контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. В Московском технологическом колледже модернизировали мастерскую электротехнического оборудования и лабораторию эксплуатации электрических устройств. А в Московском колледже архитектуры и градостроительства обновили лабораторию аддитивных технологий и открыли две новые площадки — телекоммуникационных систем и локально-вычислительных сетей. В них установили высокоскоростное программное обеспечение и автоматизированные устройства сетевой коммуникации.

В колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 модернизировали сварочные мастерские. Здесь поставили новые аппараты, в том числе для аргонно-дуговой сварки, испытательный гидравлический пресс и гильотину для резки металлических листов. В финансовом колледже № 35 появилась новая лаборатория «Учебный банк». Она помогает научиться проверять подлинность банкнот с помощью детекторов, обращаться со счётчиками монет и пользоваться мобильной кассой с эквайрингом.

Кроме того, в октябре этого года был открыт флагманский центр коллективного пользования колледжей Москвы в индустриальном парке «Руднево». В нём расположен высокотехнологичный комплекс из 21 мастерской и лаборатории. Площадка максимально приближена к условиям реального производства. Также планируется открыть ещё два аналогичных центра — «Печатники» и «Юг», что позволит ежегодно обучать 20 тысяч студентов, а также взрослых, желающих получить новую специальность.

Поддержка образования и формирование доступной обучающей среды — в числе приоритетных проектов Москвы.

Авторы Виктория Мишина