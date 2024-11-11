«Отношения России и Кубы — это по любви»: LIFE doc выпустил фильм о союзе двух государств
Новый фильм LIFE doc из цикла «Новый мир» посвящён отношениям России и Кубы. Он раскрывает исторические, культурные, экономические и личные связи между двумя странами, а также совместные проекты и инициативы, направленные на укрепление многополярного мира.
За несколько столетий оба государства оказывали друг другу поддержку — например, раньше Куба значилась важным стратегическим партнёром Советского Союза. По воспоминаниям журналиста Сергея Брилёва, даже прививка от оспы, отметка которой осталась на плече у многих жителей России, привозилась с Острова свободы.
На Кубе в советское время было много совместных проектов, которые обладали коммерческим потенциалом. Была построена огромная линия научно-технологического сотрудничества: в Томске, в Гаване делали вакцины — конечно, таким не стоило разбрасываться. На Кубу сейчас, несмотря на американские санкции, идёт европейский бизнес. А уж если европейцам есть тут что делать, то нам с таким историческим багажом почему не делать то же самое — тем более есть на что опираться,
Сергей Брилёв
В советский период благодаря союзным усилиям Куба регулярно получала поставки как обычных вещей и продуктов, так и помощь при строительстве значимых объектов инфраструктуры. Несмотря на период перестройки и развал СССР, отношения с островом сохранились тёплыми и доверительными. Сегодня Россия и Куба активно восстанавливают и укрепляют свои связи.
Анонс официального фильма из цикла «Новый мир». Видео © LIFE doc
Кубинец Оскар Хулиан Вильяр Барросо, профессор Гаванского университета, отметил, что видит большой потенциал в близости двух менталитетов и во влиянии России, «чьи возможности не всегда понимают даже сами россияне», а также, что всё сводится к политическому волевому решению — взять и построить этот новый мир.
Сейчас страны уделяют особое внимание торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое будет подписано до 2030 года. В фильме также рассказывается о мерах поддержки Кубы со стороны России, направленных на преодоление последствий американской экономической блокады.
У нас в пакете сотрудничества целый ряд совместных проектов. Один из них — это завод «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти» в Гаване, старейший металлургический завод Кубы, который был реконструирован ещё силами СССР. Но встал вопрос о его очередной модернизации — и в прошлом году был завершён первый этап реконструкции. Совершается она за счёт технического содействия российских специалистов и наших кредитных средств. Также ежегодно Российская Федерация предоставляет Кубе 100 стипендий для обучения в российских вузах,
Виктор Коронелли, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Куба
Создатели картины рассказали и об одном из главных источников поддержки экономики — туризме. За 2023 год Кубу посетило 185 тысяч россиян: несмотря на длительный 13-часовой перелёт, жители страны стремятся посетить остров, славящийся идеальными пляжами. Смешение культур СССР, Испании и США породило уникальный эклектичный облик Кубы.
Подробнее о взаимоотношениях России и Кубы смотрите в фильме «Куба. Остров свободы» документального цикла «Новый мир».
LIFE doc