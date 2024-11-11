«Отношения России и Кубы — это по любви»: LIFE doc выпустил фильм о союзе двух государств

На Кубе в советское время было много совместных проектов, которые обладали коммерческим потенциалом. Была построена огромная линия научно-технологического сотрудничества: в Томске, в Гаване делали вакцины — конечно, таким не стоило разбрасываться. На Кубу сейчас, несмотря на американские санкции, идёт европейский бизнес. А уж если европейцам есть тут что делать, то нам с таким историческим багажом почему не делать то же самое — тем более есть на что опираться,