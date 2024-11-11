Четвёртая окружная «Российская креативная неделя – Сибирь» пройдёт в Красноярске 21-22 ноября

Четвёртый окружной фестиваль-форум «Российская креативная неделя – Сибирь» пройдет в Красноярске в креативном кластере «Квадрат» с 21 по 22 ноября. Деловая программа пройдет в формате практико-ориентированных сессий, мастер-классов, лекций, питчингов и охватит ключевые креативные индустрии региона. В числе основных треков, которые будут представлены на форуме: промышленный дизайн, мода, архитектура и урбанистика, медиа, реклама, кино, гастрономия, IT.

На форуме ожидаются около ста спикеров: представители креативного бизнеса, институтов развития и образования, власти, цифровых платформ, информационных и интеллектуальных партнеров.

Ключевые треки программы:

Сибирь как формирующийся центр креативных индустрий в России

Локальная идентичность – выход на новые рынки

Сибирь как российский центр дизайна

Стратегия развития креативных индустрий: опыт регионов и организаций

Региональные меры поддержки креативных индустрий

В рамках «Российской креативной недели – Сибирь» пройдут презентации новых исследований по креативным индустриям, сессии, посвященные кино, анимации и рекламе, а также специальный трек по моде от партнеров форума.

Директор форума «Российская креативная неделя», президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш (Абрамова): «Красноярский край четвертый год подряд принимает у себя “Российскую креативную неделю – Сибирь”. Мы видим, как стремительно развиваются креативные индустрии региона. Регион становится центром притяжения для инноваторов, креативных предпринимателей, создаются новые компании, бизнесы и креативные проекты. И сегодня нам вместе с регионом важно сделать следующий шаг – определить конкретные цели в развитии креативного сектора для субъекта. Я верю, что вместе с регионом, его ключевыми игроками в креативных индустриях, представителями власти и институтами развития мы сформируем предложения по достижению этих показателей».

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков отметил важность проведения окружного форума в регионе: «Красноярский край – территория талантливой молодежи. Мы создаем все условия для развития ее потенциала. Ежегодное проведение в Красноярске форума «Российская креативная неделя – Сибирь» даёт нам новые идеи для продвижения и поддержки креативных предпринимателей. Необходимая база для этого в регионе создана, теперь важно обеспечить постоянный обмен лучшими практиками и более активно внедрять результаты интеллектуальной и творческой деятельности красноярцев в экономику».

Директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников подчеркнул, что основная задача организации оказывать всестороннюю поддержку бизнесу и увеличивать вклад в креативную экономику региона: «Почти за три года работы выстроена система, которая дает ощутимые результаты. Одна из наших задач – продвижение талантливых мастеров региона. Для того, чтобы творческие люди могли реализовывать свою продукцию, мы создали шоурум «Индустрия» – современную торговую площадку, где производители находят своего покупателя. Еще один пример нашей работы – создание креативного кластера «Квадрат», в котором успешно работают компании, чей бизнес связан с творчеством. Имена наших дизайнеров, рестораторов, режиссеров все чаще звучат на федеральном уровне, что в целом влияет на имидж Красноярского края. Форум «Российская креативная неделя – Сибирь» дает нам возможность проанализировать свои результаты, обменяться опытом с коллегами из соседних регионов»