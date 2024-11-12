«Таврида.АРТ» присоединилась к инициативе VK «Месяц борьбы с кибербуллингом»

В ноябре VK проводит информационную кампанию «Месяц борьбы с кибербуллингом», посвящённую борьбе с травлей в интернете и за его пределами. Впервые к инициативе присоединилась «Таврида.АРТ». Как самый масштабный проект страны, нацеленный на поддержку молодых деятелей культуры и искусства, «Таврида.АРТ» совместно с медиахолдингом МАЕР в рамках проекта освещает проблему кибербуллинга, которому могут быть подвергнуты творческие люди.

VK провёл исследование, которое показало, что 33 % пользователей сети, то есть каждый третий, становятся жертвами кибербуллинга. Пострадавшие испытывают раздражение и злость (58 %), обиду (51 %), подавленность (38 %), тревогу и страх (33 %), бессилие (33 %), растерянность (28 %). Причём около 70 % из них не только испытывают негативные чувства и эмоции, но и сталкиваются с физическими симптомами, такими как проблемы со сном и головные боли.

Вот уже шестой год подряд VK проводит информационную кампанию, посвящённую борьбе с кибербуллингом. Проект объединяет всех неравнодушных к вопросу кибербуллинга людей, которые рассказывают о нём в социальных сетях и предлагают своей аудитории присоединиться к движению #неткибербуллингу. В этом году кампания впервые длится целый месяц, чтобы как можно больше людей обратило внимание на проблему.

В 2024 году к проекту присоединилась «Таврида.АРТ». Как самый масштабный проект страны, нацеленный на поддержку молодых деятелей культуры и искусства, арт-кластер «Таврида» хорошо знает, насколько творческие люди ранимы и подвержены влиянию негативных высказываний. И именно они становятся жертвами кибербуллинга за своё творчество, проявленность и активную деятельность. В рамках проекта амбассадоры и резиденты «Тавриды» поделятся личными историями и запустят тренд в социальных сетях «Ваше творчество — ваша история, расскажите её!».

Кроме того, «Таврида.АРТ» представит видеопроект «Каждый третий», призванный привлечь внимание к проблеме кибербуллинга. Выпуски поведают о пространстве, в котором пересекаются кибербуллинг и искусство. Звёздные гости вместе с ведущими проекта расскажут о том, как человек искусства чувствует себя в современном диджитал-пространстве и с какими проблемами сталкивается, а также как помочь себе или близкому, столкнувшемуся с кибербуллингом. Ведущими видеопроекта «Каждый третий» выступят автор, креативный продюсер проекта «Киберэтика» Николай Маратканов и клинический психолог, преподаватель Высшей школы психологии Олеся Васильева. Ещё один спецпроект в рамках «Дня борьбы с кибербуллингом» — интервью с психологом арт-кластера «Таврида» о том, какие особенности имеет кибербуллинг в творческий среде, в чём его природа и какими могут быть последствия. И главное, как защитить себя, своё творчество и окружение от негативного воздействия агрессоров, как использовать его в свою пользу и обернуть в ресурс.

Информационным партнёром проекта выступил медиахолдинг МАЕР.

«Кибербуллинг — проблема, которая, к сожалению, становится всё актуальнее с каждым днём. Для многих в наши дни социальные сети — вполне реальная и значимая часть жизни. Поэтому мы рады поддержать этот проект и вместе с нашими партнёрами внести свой вклад в формирование более дружелюбной среды в интернете. За неделю на экранах нашего уличного медиа эти ролики увидят 2,3 миллиона человек», — отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.