Пожарные вынесли из огня женщину в Москве, её пытаются реанимировать

Огонь охватил квартиру в одном из домов на улице Омской во Внуковском поселении Москвы. Жилище выгорело полностью. В результате пострадала женщина — прямо сейчас врачи пытаются её реанимировать. Об этом сообщает SHOT.

Спасатели достали женщину буквально из огня, она была без сознания. Скорая тут же начала реанимацию, пока пострадавшую везли в больницу. Сейчас врачи борются за её жизнь.