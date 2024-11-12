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Регион
12 ноября, 10:51

Пожарные вынесли из огня женщину в Москве, её пытаются реанимировать

Огонь охватил квартиру в одном из домов на улице Омской во Внуковском поселении Москвы. Жилище выгорело полностью. В результате пострадала женщина — прямо сейчас врачи пытаются её реанимировать. Об этом сообщает SHOT.

Пожар на улице Омской во Внуковском поселении Москвы. Видео © SHOT

Спасатели достали женщину буквально из огня, она была без сознания. Скорая тут же начала реанимацию, пока пострадавшую везли в больницу. Сейчас врачи борются за её жизнь.

Пожар ликвидирован. Других пострадавших нет. Выясняются причины возгорания.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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